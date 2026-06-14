Pēc lietainas nedēļas sākuma Latvijā pakāpeniski atgriezīsies vasarīgs siltums
Nākamās nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet pēc tam laika apstākļi uzlabosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Jaunās nedēļas sākumā laikapstākļus Latvijā noteiks ciklonu darbība, kas nesīs mākoņainu un nokrišņiem bagātu laiku, vietām arī ar pērkona negaisu. Nedēļas gaitā atmosfēras cirkulācija pakāpeniski mainīsies, un no nedēļas otrās puses reģionam pietuvosies anticiklons. Tā ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies, nedēļas nogalē sasniedzot vasarīgi siltu laiku.
Pirmdien laikapstākļus Latvijā noteiks ciklons. Debesis pārsvarā būs mākoņainas, taču vietām tās īslaicīgi skaidrosies. Lielākajā valsts daļā palaikam gaidāms lietus, bet pēcpusdienā lokāli iespējamas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, un atsevišķos rajonos veidosies migla, kas būtiski pasliktinās redzamību. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz +8…+13 grādiem, bet dienā tā paaugstināsies līdz +13…+16 grādiem.
Otrdien un trešdien Latvijā saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, tomēr trešdien dienas gaitā no rietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies. Lielākajā teritorijas daļā gaidāms lietus, otrdien pēcpusdienā vietām tas būs stiprs, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Otrdien nakts un rīta stundās atsevišķos rajonos veidosies migla, kas vietām pasliktinās redzamību. Vējš lielākoties būs lēns, taču no otrdienas dienas vidus tas pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem un trešdien pastiprināsies. Līča piekrastē trešdien vēja brāzmas sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz +9…+13 grādiem, savukārt dienās paaugstināsies līdz +14…+19 grādiem. Trešdien rietumu un centrālajos rajonos temperatūra vietām paaugstināsies līdz pat +21 grādam.
Nedēļas otrajā pusē no dienvidiem Latvijai pietuvosies anticiklons, kura ietekmē starp mākoņiem arvien biežāk uzspīdēs saule. Nokrišņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Nakts stundās gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga kā iepriekš, savukārt dienās gaiss pakāpeniski iesils - jau daudzviet temperatūra pārsniegs +20 grādu atzīmi. Nedēļas nogalē atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt pat +25 grādus, prognozē LVĢMC.