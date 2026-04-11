Kāpēc Igaunija neaptur Krievijas tankkuģus Baltijas jūrā?
"Reuters" raksta, ka NATO dalībvalsts Igaunija atturas no Krievijas ēnu flotes kuģu aizturēšanas Baltijas jūrā, jo baidās, ka naftas tankkuģu un citu kuģu, kas pakļauti Rietumu sankcijām, arests varētu būt bīstams.
"Reuters" raksta, ka Igaunija Baltijas jūrā neaptur Krievijas ēnu flotes kuģus, baidoties no iespējamas militāras eskalācijas. "Militārās eskalācijas risks ir vienkārši pārāk liels," "Reuters" sacīja Igaunijas Jūras spēku komandieris Ivo Vjarks.
"Igaunija, kas atrodas netālu no galvenajiem Krievijas objektiem, kas eksportē naftu un degvielu Somu līcī, pēc neveiksmīga mēģinājuma kāpt uz kuģa pagājušajā gadā rīkojas piesardzīgi," norāda medijs.
Igaunijas Jūras spēku komandieris paziņoja "Reuters", ka Krievijas militārā klātbūtne Somu līcī ir kļuvusi ļoti iespējama, un Igaunija apsvērs iejaukšanās iespēju tikai tiešas draudu gadījumā, piemēram, bojājot zemūdens infrastruktūru.
"Acīmredzami, ka Atlantijas okeānā un Ziemeļu jūrā Krievijas klātbūtne ir ļoti niecīga, tāpēc tur ir daudz vairāk laika un brīvības rīkoties attiecībā uz šiem kuģiem, jo risks no militāras iejaukšanās un eskalācijas ir daudz mazāks," sacīja Vjarks.
Piektdien "Reuters" žurnālisti pamanīja lielu skaitu Krievijas tankkuģu Somu līcī.
Šī ziņa piesaistījusi arī Ukrainas mediju uzmanību. "Kyiv Independent" norāda, ka Krievijas ēnu flotes naftas tankkuģu tīkls palīdz uzturēt Krievijas naftas eksportu pasaules tirgū.
Medijs atzīmē, ka dažas Eiropas valstis, tostarp Francija, ir pieņēmušas stingrāku nostāju attiecībā uz šiem kuģiem savās teritoriālajās ūdeņos, bet pagājušajā mēnesī arī Lielbritānijas valdība paziņoja, ka atļaus bruņotajiem spēkiem un tiesībsargājošajām iestādēm kāpt uz Krievijas ēnu flotes kuģiem, kas darbojas Apvienotās Karalistes ūdeņos.
"Ukraina sveica šos soļus un aicināja sabiedrotos pieņemt likumdošanu, kas ļautu varas iestādēm arestēt ēnu flotes kuģus un izmantot to kravu citiem mērķiem," norāda "Kyiv Independent.
Saskaņā ar medija novērtējumu, Igaunija, kas robežojas ar Krieviju un atrodas netālu no svarīgiem naftas un degvielas eksportēšanas maršrutiem Somu līcī, ir pieņēmusi piesardzīgāku nostāju.