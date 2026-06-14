Dienvidāfrikā noslepkavota 26 gadus veca vācu kuģniecības impērijas mantiniece
Dienvidāfrikas policija izmeklē mīklainu dubultslepkavību, kurā diennakts laikā dzīvību zaudēja 26 gadus vecā vācu kuģniecības impērijas mantiniece Karolīne fon Rancava un viņas ģimenes īpašuma finanšu pārvaldnieks Arno Kēns. Abi ar šautām brūcēm tika atrasti ģimenes luksusa safari rezervātā Limpopo provincē.
Karolīne fon Rancava, kas bija viena no Vācijas kuģniecības uzņēmuma DAL mantiniecēm, tika atrasta mirusi savā istabā 1. jūnijā. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka neilgi pirms tam no īpašuma atskanēja šāvieni. Izmeklētāji uzskata, ka sieviete nošauta ar medību šauteni, kas atradusies viņas tēva Eberharta fon Rancava ieroču seifā. Viņas tēvs ir kuģniecības uzņēmuma "Deutsche Afrika-Linien" vadītājs.
Īpaši mīklainu notikumu padara fakts, ka tikai dienu iepriekš tajā pašā īpašumā tika atrasts miris 44 gadus vecais finanšu pārvaldnieks Arno Kēns. Viņš gājis bojā no 9 milimetru kalibra šāviena. Kēns tika raksturots kā jaunās mantinieces mentors, uzticības persona un pat sava veida audžutēvs. Viņš pārraudzīja rezervāta rezervācijas un finanšu jautājumus.
Dienvidāfrikas policija pagaidām nav veikusi nevienu aizturēšanu un publiskojusi ļoti maz informācijas par notikušo. Policijas pārstāve Malesela Ledvaba norādīja, ka būtiska nozīme būs ekspertīžu rezultātiem. "Autopsijas rezultāti sniegs izmeklētājiem informāciju par patiesajiem nāves cēloņiem un palīdzēs noteikt, vai izmeklēšana tiks paplašināta attiecībā uz citām personām," viņa sacīja laikrakstam "Bild".
Karolīne fon Rancava bija ne tikai turīgas uzņēmēju ģimenes mantiniece, bet arī attīstīja vairākus nekustamos īpašumus Dienvidāfrikā. Neilgi pirms nāves viņa bija iegādājusies divus īpašumus netālu no Mozambikas robežas. Ikdienā viņa rūpējās par dzīvniekiem ģimenes rezervātā, kur mīt antilopes, zebras, gnu, mangusti, zirgi un daudzas putnu sugas.