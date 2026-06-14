Pirmdien pēcpusdienā vietām līs stipri un iespējams pērkona negaiss.
Sabiedrība
Šodien 15:56
Jaunā nedēļa sāksies ar lietu un pērkona negaisu
Pelēki mākoņi, lietus un vietām arī pērkona dārdi – tāds Latvijā gaidāms jaunās nedēļas sākums. Lai gan brīžiem debesis skaidrosies, saulains laiks lielākajā valsts daļā nav gaidāms.
Nakts būs mākoņaina, tomēr vietām debesis skaidrosies. Daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus. Dominējot lēnam vējam, gaiss atdzisīs līdz +8...+13 grādiem, kā arī atsevišķos rajonos sabiezēs migla.
Dienā debesis skaidrosies vien vietām un valsts teritorijā ik pa brīdim uzlīs, pēcpusdienā vietām līs stipri, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Vējš turpinās pūst lēni, un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +13...+16 grādu robežās.
Pirmdien vietām līs stipri.
Rīgā naktī debesis brīžiem skaidrosies, bet brīžiem mākoņi atnesīs lietu, un gaiss atdzisīs līdz +11...+12 grādiem. Dienā debesis virs galvaspilsētas būs pārsvarā mākoņainas, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš.