VIDEO: Turcijas teātrī pūkains iebrucējs pārraksta “Romeo un Džuljetas” finālu
Kad uz skatuves guļ miris Romeo, Džuljeta sēro un zālē valda dramatisks klusums, pēdējais, ko kāds gaida, ir ruds kaķis ar vēlmi pārbaudīt aktiera frizūru. Tieši tā notika Turcijas pilsētā Izmirā, kur baleta izrādes “Romeo un Džuljeta” emocionālo finālu negaidīti pārņēma pūkains “viesmākslinieks”
Incidents notika baleta izrādes finālā Izmiras pilsētā, Bornovas brīvdabas teātrī, kur Romeo lomā dejoja brazīliešu mākslinieks Pedro Seara, bet Džuljetu atveidoja krievu balerīna Tatjana Borgere. Viss bija tieši tik traģiski, kā Šekspīrs paredzējis — Romeo guļ miris kapenēs, Džuljeta sēro pie viņa ķermeņa, skatītāji gatavojas aizkustinājuma asarām.
Un tad ieradās kaķis. Rudais “aktieris” nesteidzīgi uznāca uz skatuves, acīmredzot nolēmis, ka divu stundu izrādei pietrūkst vēl viena galvenā varoņa. Viņš iekārtojās tieši pie 27 gadus vecā Searas galvas un sāka spēlēties ar “mirušā” Romeo matiem.
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🐱 O Ro-meow, Ro-meow! A cat in Turkey stole the show at a Romeo and Juliet ballet when it wandered on stage during an emotional death scene. #cat #cats #Turkey #RomeoandJuliet #ballet #StraitsTimes♬ original sound - The Straits Times
Ar to gan improvizētā aina nebeidzās — kaķis pēc brīža sāka arī kost Romeo, un publika, kurai teorētiski vajadzēja raudāt, sāka smieties.
Borgere vēlāk atzina, ka brīdis bijis absurdi komisks: “Iedomājieties — izrādes kulminācija, Romeo ir miris, Džuljeta jau ir atgriezusies dzīvē, viņi atrodas kapenēs. Tas ir emocionālais augstākais punkts, uz kuru vedusi visa divas stundas ilgā izrāde. Un tieši tad uz skatuves uznāk kaķis, sāk spēlēties ar mirušā Romeo matiem, pēc tam pat sāk viņam kost. Tā vietā, lai raudātu, visa publika sāka smieties.”
Video redzams, kā Borgere, kura atveido Džuljetu, cenšas it kā paglābt Romeo no pūkainā pielūdzēja, vienlaikus paliekot tēlā.
Komentētāji sociālajos tīklos jokoja, ka kaķis acīmredzot centies pierādīt — Romeo tikai izliekas par mirušu; citi norādīja, ka tā, iespējams, bijusi pirmā un pēdējā reize, kad publika šajā ainā smejas, bet vēl kādam notiekošais atgādinājis sadzīvisku slepkavību virtuvē. Netika aizmirsts arī pats galvenais jautājums: kad kaķim būs nākamā izrāde un kur var nopirkt biļetes?