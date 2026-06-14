"Sprīdīšos" atklāj atjaunotās parka taciņas
7. jūnijā Tērvetē, "Sprīdīšos”, svinīgi atklātas atjaunotās Sprīdīšu parka vēsturiskās taciņas.
Uzlabojumi veikti biedrības „Annas Brigaderes muzejs „Sprīdīši”” īstenotā projekta „Kultūrvēsturiskā objekta „Sprīdīši” publiskās ārtelpas attīstība un pieejamības uzlabošana” ietvaros. Projekta rezultātā atjaunotas ne vien Sprīdīšu parka taciņas, bet arī Annas Brigaderes muzeja "Sprīdīši" iebraucamais ceļš un ieejas laukums.
"Sprīdīši" ir nozīmīga kultūrvēsturiska vieta gan Dobeles novadā, gan Latvijas mērogā. Sprīdīšu parks atrodas līdzās Annas Brigaderes muzejam "Sprīdīši", savukārt parka teritorijā atrodas dabas piemineklis "Tērvetes "Sprīdīšu" dendroloģiskie stādījumi".
Parka izveides pirmsākumi meklējami 1931. gadā, kad pēc rakstnieces Annas Brigarderes ierosinājuma šajā teritorijā esošais mežs pakāpeniski tika pārveidots par parku, ierīkojot celiņus un stādot dažādus neparastus kokus. Kopš tā laika parks, godinot rakstnieces piemiņu, ir saglabāts, kopts un pieejams ikvienam apmeklētājam.
Projekta rezultātā atjaunotas Sprīdīšu parka taciņas, kurām ieklāts jauns grants-šķembu segums. Pēc taciņu atjaunošanas Sprīdīšu parks kļuvis ainaviski pievilcīgāks un pieejamāks, sniedzot apmeklētājiem plašākas un patīkamākas iespējas baudīt pastaigas, aktīvu atpūtu un iepazīt parka dabas vērtības.
Projekts (Nr. 25-06-CL32-C0LA19.2201-000005) īstenots LEADER pieejas ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu rīcībā "Publiskās ārtelpas, infrastruktūras attīstība un pieejamības uzlabošana, dabas un kultūrvēsturisko objektu attīstība". Projekta īstenošanu atbalstīja biedrība "Dobeles rajona lauku partnerība", Lauku atbalsta dienests un Dobeles novada pašvaldība.
Biedrības "Annas Brigaderes muzejs "Sprīdīši"" vadītāja Rasma Rapa.