Ukrainas armija atklāj, kā triecieni okupantu loģistikai ietekmē situāciju frontē
Ukrainas Aizsardzības spēki apstiprina, ka Krievijas loģistikas maršrutu mērķtiecīga iznīcināšana frontē dod jūtamus rezultātus.
Efektīvie Ukrainas Aizsardzības spēku triecieni pret pretinieka loģistikas infrastruktūru dienvidu frontes sektorā ir samazinājuši okupācijas spēku uzbrukumu intensitāti. Par to paziņoja Ukrainas Dienvidu aizsardzības spēku pārstāvis Vladislavs Vološins.
Pēc viņa teiktā, loģistikas iespēju ierobežošana tieši ietekmē Krievijas vienību kaujas spējas.
"Protams, tas būtiski ietekmē to, cik labi mūsu pretinieks šobrīd ir apgādāts un gatavs pildīt uzdevumus. Vispirms tas izpaužas kā uzbrukumu skaita samazināšanās. Vēl pirms trim līdz piecām dienām tika fiksēti vairāk nekā 50 uzbrukumi dienā, bet aizvadītajā diennaktī to bija uz pusi mazāk," sacīja Vološins.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka aktivitātes samazināšanās var būt īslaicīga un saistīta ar pretinieka spēku pārgrupēšanos un rezervju uzkrāšanu.
Vološins piebilda, ka pašlaik karā izšķiroša nozīme ir kontrolei pār loģistikas maršrutiem. Īpaši svarīgi ir tādi objekti kā Čonharas tilts, pārceltuves pār Ziemeļkrimas kanālu, kā arī autoceļi, kas ved no Taganrogas okupētās Krimas virzienā.
Pēc Ukrainas militārpersonu vērtējuma, šo transporta koridoru bojāšana apgrūtina Krievijas spēku apgādi ar munīciju, degvielu un papildspēkiem, tādējādi samazinot to spēju veikt uzbrukuma operācijas.