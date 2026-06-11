Ukrainas droni paralizē piekļuvi Krimai: vienā naktī uzbrukts četriem tiltiem
Krievija okupācijas varasiestādes ziņojušas par uzbrukumiem četriem tiltiem Armjanskas apkārtnē.
Naktī uz 2026. gada 11. jūniju Ukrainas droni veica triecienus pa četriem autoceļu tiltiem Krimas ziemeļrietumu piekļuvē, apgalvoja Krievijas ieceltais okupācijas administrācijas vadītājs Hersonas apgabalā Vladimirs Saldo.
Šie uzbrukumi ir daļa no Ukrainas jaunākās vidēja darbības rādiusa triecienu kampaņas, kas tobrīd turpinājās jau ceturto dienu un bija vērsta pret visiem galvenajiem sauszemes satiksmes koridoriem starp Krimu un Ukrainas kontinentālo daļu.
Tajā pašā naktī dronu uzbrukumi tika fiksēti arī Sevastopolē, Bahčisarajā, Sakos un citviet Krimā. Savukārt okupācijas iestādes ziņoja par postījumiem četriem tiltiem Armjanskas apkārtnē, kas ir viens no svarīgākajiem transporta mezgliem pie ieejas pussalā.
Krievija izmanto tā dēvēto Krimas sauszemes koridoru, lai apgādātu savus spēkus okupētajos Ukrainas dienvidos ar degvielu, munīciju un papildspēkiem. Kopš maija Ukrainas vidēja darbības rādiusa droni, kas darbojas programmas "Loģistikas blokāde" ietvaros, pakāpeniski samazinājuši šī koridora uzticamību un caurlaidspēju.
Tagad Ukraina četru dienu laikā veikusi triecienus visiem trim galvenajiem savienojumiem starp okupēto Krimu un Ukrainas kontinentālo daļu. Daļa tiltu šajos maršrutos ir bojāti, bet citi pilnībā iznīcināti, vēl vairāk apgrūtinot Krievijas militāro apgādi.
Bojāti četri tilti pie Armjanskas šauruma
Krievijas ieceltais okupētās Hersonas apgabala administrācijas vadītājs Vladimirs Saldo savā "Telegram" kanālā nosauca četrus objektus, kuriem uzbrukts.
To vidū ir autoceļu tilts Perekopas–Armjanskas rajonā, kā arī tilts pie Stavku ciema Hersonas apgabalā. Vēl divi tilti atrodas pie Mirnes un Preobraženkas ciemiem un šķērso Ziemeļkrimas kanālu.
Pēc Saldo teiktā, visi četri tilti uzbrukumu rezultātā guvuši bojājumus. Šie objekti atrodas stratēģiski nozīmīgā reģionā, kas savieno okupēto Krimu ar Ukrainas kontinentālo daļu un ir svarīgs Krievijas militārās loģistikas maršruts.
Pēdējo 4 dienu laikā apšaudīti trīs galvenie piekļuves punkti Krimai
7. un 9. jūnijā Ukraina veica triecienus Čonharas tiltam, tādējādi slēdzot Krievijas galveno autoceļu savienojumu ar okupēto Krimu. Tomēr Krievijas spēki, kā ziņots, blakus smagi bojātajam tiltam uzstādījuši pontonu pārceltuvi.
Savukārt 10. jūnijā Ukrainas droni uzbruka tiltam, kas savieno Heničesku ar Arabata strēli.
Tā kā abi šie maršruti tika pilnībā vai daļēji slēgti, Krievija bija spiesta novirzīt satiksmi caur Armjansku un Perekopu – tieši šo koridoru, kam tika uzbrukts naktī uz 11. jūniju.
Analītiķi no projekta "DeepState" norāda, ka Ukrainas triecieni tiltiem ir būtiska daļa no stratēģijas, kuras mērķis ir bloķēt Krievijas militāro apgādi okupētajos Ukrainas dienvidos. Pēc viņu vērtējuma, transporta infrastruktūras bojāšana apgrūtina karaspēka, tehnikas, munīcijas un degvielas piegādes Krievijas vienībām frontē.
Mērķi ne tikai pie ieejas Krimā, bet arī visā pussalā
Krievijas ieceltais okupētās Sevastopoles vadītājs Mihails Razvožajevs apgalvoja, ka laikā no plkst. 22.00 līdz pusnaktij virs Sevastopoles notriekti 32 droni.
Pēc viņa teiktā, droni nokrituši Sevastopoles līča, Fiolenta raga un Balaklavas apkārtnē.
Naktī un no rīta Sevastopolē divas reizes tika izsludināta gaisa trauksme. Tas liecina, ka Ukrainas uzbrukumi nebija vērsti tikai pret galvenajiem piekļuves ceļiem Krimai, bet aptvēra arī objektus dažādās pussalas vietās, tostarp Sevastopoles rajonā, kur atrodas nozīmīgas Krievijas militārās infrastruktūras vienības.
Kanāls "Krymskij Veter", kas uzrauga notikumus Krimā, atsaucoties uz savu abonentu ziņojumiem, vēstīja par pretgaisa aizsardzības aktivitātēm pussalā.
"Plkst. 21.40 Piščanē sāka darboties ložmetējs, bet plkst. 21.48 ložmetēja uguns tika atklāta arī Andrijivkā, pēc kā pretgaisa aizsardzības lielgabals izšāva vairākas kārtas," rakstīja kanāls.
Šie ziņojumi papildina informāciju par Ukrainas dronu uzbrukumiem Krimā, kuru laikā dažādās pussalas vietās tika aktivizētas Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Pēc tam tika ziņots par sprādzieniem Fiolenta raga apkārtnē un Sevastopolē, bet vēlāk arī Bahčisarajā. Līdz rītam kanāls "Krymskij Veter" vēstīja par sprādzieniem un šaušanu arī Saku pilsētā.
Tikmēr Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka tajā pašā naktī virs Krievijas teritorijas un okupētajiem Ukrainas reģioniem esot iznīcināti 330 droni.
Tāpat kā citos šāda veida paziņojumos, Krievijas sniegtā informācija nav neatkarīgi pārbaudāma, un Ukrainas puse parasti nekomentē konkrētu dronu uzbrukumu rezultātus okupētajās teritorijās.