Z kara korespondents noraizējies par Krimas tiltu: "Viņi nopietni nolēmuši attālināti ieviest blokādi"
Kremļa propagandists Aleksandrs Kots ir pārliecināts, ka Ukraina drīz sāks sistemātiski iznīcināt Krimas tiltu.
Krimas pussalas blokādes pirmais posms ir sauszemes koridora nogriešana. Tālāk Ukraina sāks Krimas tilta iznīcināšanu. Kremļa Z kara korespondents Aleksandrs Kots to rakstīja savā "Telegram" kanālā. Viņš uzskata, ka "Aizsardzības spēku centienu loģika" liecina par plāniem pilnībā bloķēt okupēto pussalu. Un ukraiņiem ir resursi, lai to izdarītu.
Krimas tiltam tapusi 6000 smaga metāla arka
Arkas garums ir 227 metri, un līdz ar tās uzsliešanu pabeigts tilta, kas savieno Krieviju ar anektēto pussalu, redzamākais posms.
"Ukrainas bruņotajiem spēkiem mūsdienās ir vairāk nekā tikai "Storm Shadow" un ATACMS. Ienaidnieka taktika ir mainījusies: tilta pilnīga iznīcināšana nav iespējama, taču ir iespējami iknedēļas uzbrukumi laidumiem, pārvēršot tiltu par "slazdu", pa kuru pastāvīgas uguns ietekmē tiek virzīta loģistika. Un rodas sajūta, ka tieši tagad notiek gatavošanās uzbrukumam Krimas tiltam, līdztekus mēģinājumiem sagraut mūsu pretgaisa aizsardzību," raksta Kots.
Viņš sagaida, ka drīzumā tiks uzsākti triecieni Armjanskai un Perekopai, loģistikas centriem, kas savieno Krimu ar okupētajiem Ukrainas dienvidiem. Vienlaikus turpināsies Krievijas degvielas uzpildes transportlīdzekļu un militārā transporta "medības" gar sauszemes koridoru, un pastiprināsies triecieni Krievijas pretgaisa aizsardzībai un lidlaukiem pussalā. Kots arī uzskata, ka Ukraina sāks apvienotu triecienu Krimas tiltam, "lai tas sakristu ar kādu politisku datumu vai notikumu".
"Izskatās, ka Kijivā nopietni nolēmuši attālināti ieviest Krimas blokādi," paziņoja propagandists.
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Uzbrukumi Krimas tiltam
Okupantu nelikumīgi uzbūvētais Krimas tilts cietis vismaz divas reizes.
2022. gada oktobrī uz tā notika spēcīgi sprādzieni, kas izraisīja ievērojamus postījumus. Ukrainas Drošības dienesta vadītājs Vasīlijs Maļuks apstiprināja, ka šī ir viņa specdienesta operācija.
Turklāt 2023. gada jūlijā notika vēl viens uzbrukums Krimas tiltam. Tajā tika iznīcinātas divi tilta laidumi. Ukrainas Drošības dienesta vadītājs Maļuks arī apstiprināja izlūkdienesta līdzdalību šajā uzbrukumā un norādīja, ka tas tika organizēts ar "Sea Baby" dronu palīdzību.
2025. gada 3. jūnijā Ukrainas Drošības dienests (SBU) veica jaunu specoperāciju un zem ūdens līmeņa saspridzināja Krimas tilta balstus, kā rezultātā kustība pa tiltu uz laiku tika pārtraukta.