Iespējams, likvidēts tā dēvētais "DNR iekšlietu ministra vietnieks" Šeptura
Likvidēts viens no Z kanāla "No Mariupoles līdz Karpatiem" autoriem, kas publicēja videoierakstus ar triecieniem civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai. Pastāv pieņēmumi, ka runa ir par tā dēvēto "DNR iekšlietu ministra vietnieku" Šepturu.
Iespējams, Ukrainas bruņotie spēki likvidējuši tā dēvēto "DNR iekšlietu ministra vietnieku" Aleksandru Šepturu, kurš bija arī viens no Z kanāla "No Mariupoles līdz Karpatiem" autoriem. Šajā kanālā regulāri tika publicēti video ar Krievijas okupācijas spēku triecieniem civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai.
Piemēram, pirms dažām dienām tajā tika publicēts video, kurā redzams, kā Krievijas drons Hersonā nomet munīciju uz kājāmgājēju.
Minētais Z kanāls ir saistīts ar Krievijas 18. apvienoto ieroču armijas vienību "Eskadra", un 10. jūnijā tajā parādījās ziņa par viena no administratora nāvēm. Par kuru personu tieši ir runa, ziņojumā netika precizēts, taču komentāros izskanējuši pieņēmumi, ka likvidētais varētu būt Šeptura.
Šeptura ir dzimis Doneckā. Līdz 2014. gadam viņš strādāja Ukrainas tiesībsargājošajās iestādēs, bet pēc tam pārgāja Krievijas okupācijas spēku pusē.
Viņa vārds figurē Doneckas prokuratūras materiālos par cilvēku nolaupīšanām un spīdzināšanu okupētajā Doneckā.
Šeptura piedalījās arī Krievijas pilna mēroga iebrukumā Ukrainā. 2023. gadā Krievijas diktators Vladimirs Putins viņam piešķīra "policijas ģenerālmajora" dienesta pakāpi.
Saskaņā ar projekta ASTRA datiem, pēdējā zināmā Šepturas deklarētā dzīvesvieta bija Rostovā pie Donas.
Par iespējamo Šepturas likvidēšanu raksta arī ukraiņu blogeris Serhijs Sternenko.
"Ukrainas Aizsardzības spēki likvidējuši vienu no Krievijas bezpilota lidaparātu operatoriem, kurš pastrādāja noziegumus pret cilvēci, medījot civiliedzīvotājus Hersonā. Viens no kanāla autoriem, kurā tiek publicēti video ar uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, ir kolaborants Aleksandrs Šeptura," teikts viņa paziņojumā.
Tikmēr Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs pagaidām nav apstiprinājis informāciju par minētā kolaboranta likvidēšanu.