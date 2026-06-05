VIDEO: Ukrainas droni pārvērtuši Doneckas lidostu par okupantu slazdu
Bezpilota sistēmu spēki (SBS) paziņojuši, ka ir nostiprinājuši uguns kontroli pār Doneckas lidostu, ko okupanti ir pārvērtuši par militāro loģistikas centru.
Okupētā Doneckas lidosta ir kļuvusi par slazdu Krievijas armijai. Ukrainas bruņoto spēku bezpilota lidaparātu sistēmas ir nostiprinājušas uguns kontroli pār objektu, veicot pirmo šāda veida operāciju, ziņo 1. atsevišķais SBS centrs. Ukrainas uzbrukuma dronu operatori sistemātiski iznīcina Doneckas lidostas infrastruktūru, ko okupanti ir pārvērtuši par galveno "Shahed" tipa dronu palaišanas vietu un Krievijas karaspēka atbalstu okupētajā teritorijā.
Tiek uzbrukts bezpilota lidaparātiem, transportlīdzekļiem, inženiertehniskajam aprīkojumam un apkalpēm, kas nodrošina lidlauka darbību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta mērķiem, kas atrodas tieši skrejceļa zonā, apgrūtinot ienaidniekam šī objekta izmantošanu militāriem mērķiem. Vienlaikus Ukrainas vienības medī ienaidnieka pretgaisa aizsardzības sistēmas un mobilās uguns grupas, kas piesedz objektu.
Ukrainas aizstāvji norāda, ka uguns kontrole pār lidostu liecina par asimetrisku kaujas darbības piemēru. Salīdzinoši nelielu spēku izmantošana ļāva ietekmēt okupantiem operatīvi un stratēģiski svarīgu objektu.
"Pavisam nesen okupanti tur jutās droši un plānoja teroristu uzbrukumus mūsu pilsētām. Tagad mēs esam pārvērtuši Doneckas lidostu par ienaidnieka slazdu," uzsvēra SBS.