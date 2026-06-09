Ukrainas drošībnieki atklāj 10 okupantu identitāti, kas saistīti ar "cilvēku safari" Hersonā
Ukrainas Drošības dienesta (SBS) pretizlūkošanas dienests izveidoja lietu pret Krievijas militāro dronu pilotiem no viena pulka un katram neklātienē izvirzīja apsūdzības kara noziegumos.
Ukrainas Drošības dienests (SBU) ziņoja, ka desmit Krievijas karavīri no viena pulka tiek apsūdzēti civiliedzīvotāju medībās Hersonā, izmantojot uzbrukuma dronus, un tagad viņiem draud apsūdzības kara noziegumos, kas celtas neklātienē.
Izmeklētāji apgalvo, ka operatori izsekoja cilvēkus ielās un uzbruka ātrās palīdzības un glābšanas komandām. Šie 10 karavīri ir starp tiem, kas piedalās Krievijas ilgstošajā terora kampaņā pret Hersonas iedzīvotājiem, kas pazīstama kā "cilvēku safari".
Hersona atrodas Dņepras upes rietumu krastā, tieši pretī atrodas Krievijas okupētā zeme, un iebrucēju spēki to ir padarījuši par vienu no nāvējošākajām dzīvesvietām Ukrainā, gadiem ilgi apzināti medījot civiliedzīvotājus visā pilsētā.
Dronu mednieki no viena pulka
SBU ziņoja, ka pretizlūkošanas virsnieki ir izvirzījuši lietu pret 10 dronu operatoriem no 404. motorizētā strēlnieku pulka, kas ir Krievijas spēku grupas "Dņepr" teritoriālās aizsardzības vienība. Izmeklēšanā tika atklāts, ka vīrieši izsekoja iedzīvotājus, tiem pārvietojoties pa Hersonas ielām, un raidīja uz viņiem dronus. Droni bija bruņoti ar šrapneļu lādiņiem un sprādzienbīstamu fragmentācijas munīciju.
Iedzīvotāji un cilvēktiesību novērotāji šo kampaņu sauc par "cilvēku safari" – cilvēku medībām, kas dodas savās ikdienas gaitās.
10 nosauktie operatori
SBU publicēja katra aizdomās turētā vārdu un militāro iesauku:
Tsolaks Grigorjans, iesauka "Boroda"
Ņikita Gubars, "Drovosek"
Nikolajs Denisenko, "Gami"
Vladimirs Kļimovs, "Klim"
Vjačeslavs Korņenkovs, "Skif"
Viktors Ņižņikovs, "Fļaga"
Ruslans Nugajevs, "Dok"
Vladimirs Orlovs, "Jakut"
Ivans Prusačenko, "Prus"
Oļegs Pukhļakovs, "Puļa"
Ātrās palīdzības automašīnas un dubults trieciens glābējiem
Dokumentētās epizodes ietver uzbrukumus civilajām automašīnām un dzīvojamajiem kvartāliem, paziņoja SBU. Operatori meta sprāgstvielas uz ātrās palīdzības automašīnām pilsētas slimnīcā. Viņi arī veica "dubultu" triecienu Valsts ārkārtas dienesta glābējiem, kuri attīrīja iepriekšējās Krievijas apšaudes sekas.
ANO izmeklētāji ir aprakstījuši šo Krievijas metodi Hersonā: pirmais trieciens, pēc tam otrais, kas bija vērsts pret cilvēkiem, kuri ieradās palīdzēt. Cietušie guva šrapneļa brūces, apdegumus un smadzeņu satricinājumus, un civilā infrastruktūra tika ievērojami bojāta.
Apsūdzība izvirzīta aizmuguriski
Pamatojoties uz pierādījumiem, SBU izmeklētāji paziņoja visiem 10 par aizdomām saskaņā ar Ukrainas kriminālkodeksa 438. pantu, kas attiecas uz kara noziegumiem. Paziņojumi tika izdoti neklātienē. SBU virsnieki Hersonas apgabalā vadīja izmeklēšanu kopā ar Valsts robežsardzes dienesta (DPSU) 79. robežapsardzības nodaļu apgabala prokurora vadībā. Aģentūra paziņoja, ka centieni saukt pie atbildības operatorus turpinās.
Lieta atbilst plašākam modelim, ko Ukrainas prokurori ir dokumentējuši visā apgabalā tūkstošos lietu.