Lietus dēļ aizkavētajā pārbaudes spēlē Anglija satriec Kostariku, portugāļi izrauj panākumu pār Nigēriju
Uzvaras pēdējos pārbaudes mačos pirms Pasaules kausa (PK) trešdien izcīnīja Anglijas un Portugāles futbola izlases.
Anglijas valstsvienība Orlando ar 3:0 (1:0) pieveica Kostarikas izlasi. Jau devītajā minūtē angļus vadībā izvirzīja Deklans Raiss, 68. minūtē Ārons Gordons realizēja 11 metru soda sitienu un panāca 2:0, bet 87. minūtē trešos vārtus uzvarētāju rindās guva Ollijs Votkinss. Spēle gan nesākās plānotajā laikā, jo Orlando sasniedza lietavas un vētra, kā dēļ laukums bija sliktā stāvoklī. Šī iemesla dēļ spēle sākās stundu pēc paredzētā laika.
Anglijas izlase PK finālturnīrā spēlēs L grupā, kur tiksies ar Horvātiju, Ganu un Panamu, savukārt Kostarika pirmo reizi kopš 2010. gada nekvalificējās čempionātam.
A look at the current state of the Orlando pitch that England play Costa Rica on tonight... 😬 🌧️ pic.twitter.com/Lc1QWh0LoB— talkSPORT (@talkSPORT) June 10, 2026
Pitch here in Orlando has been under constant rain over the last 90 minutes. But has drained remarkably - these two photos taken 40 mins apart.— Jim Proudfoot (@JimProudfoot) June 10, 2026
Next to no standing water now pic.twitter.com/tagnLupGmL
Tikmēr Portugāles izlase trešdien savā laukumā Leirijā ar 2:1 (1:1) pārspēja Nigērijas valstsvienību. Portugāļus spēles 23. minūtē vadībā izvirzīja Pedru Netu, bet 14 minūtes vēlāk Akors Adamss panāca izlīdzinājumu. Uzvaras vārtus mājiniekiem 75. minūtē guva Fransisku Konseisāu.
Portugāles izlase 2026. gada Pasaules kausa finālturnīru uzsāks 17. jūnijā, kad K grupas mačā Hjūstonā tiksies ar Kongo DR futbolistiem, bet turnīra turpinājumā spēlēs arī ar Uzbekistānu un Kolumbiju.
Nigērijas izlase PK finālturnīram nekvalificējās. 2026. gada PK finālturnīrs no 11. jūnija līdz 19. jūlijam norisināsies ASV, Meksikā un Kanādā.
🚨🇵🇹 PEDRO NETO OPENS THE SCORING FOR PORTUGAL AGAINST NIGERIA!pic.twitter.com/NgIPszUDFP— Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 10, 2026
🚨🇳🇬 Akor Adams— World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 10, 2026
Portugal 1-1 Nigeria.
Make sure you’re following @WorldCup26HQ for everything related to the World Cup.pic.twitter.com/Bchm2k9Bzj
🚨⚽ 2-1 PORTUGAL 🇵🇹🔥— FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) June 10, 2026
GOOOOOOOOAAAAALLLLL CONCEIÇÃO! ⚽️💥
PORTUGAL RESTORE THEIR LEAD ONCE AGAIN!
A THRILLING CONTEST AND THE SELEÇÃO ARE BACK IN FRONT! pic.twitter.com/AnECnWHBJP