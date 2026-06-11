"airBaltic" saņem APEX balvu par labāko internetu Eiropā
Latvijas lidsabiedrība airBaltic ir atzīta par labākā interneta pakalpojuma nodrošinātāju Eiropā 2026. gadā, saņemot APEX apbalvojumu (Best Wi-Fi in Europe 2026), kas ir viena no pasaulē lielākajām starptautiskajām lidsabiedrību asociācijām. Apbalvojuma saņēmēji tiek noteikti, balstoties uz pasažieru atsauksmēm, kas apkopotas no vairāk nekā miljona lidojumu visā pasaulē, aptverot vairāk nekā 600 lidsabiedrību.
"airBaltic" komercdirektors Tomass Ramdāls (Thomas Ramdahl) uzsver: “Esam pagodināti būt atzīti par labāko interneta nodrošinātāju lidojuma laikā Eiropā 2026. gadā, saņemot prestižo APEX balvu, jo īpaši kā pirmā Eiropas lidsabiedrība, kas savos lidojumos ieviesusi bezmaksas "Starlink" internetu. Šī atzinība, kas pilnībā balstīta uz pasažieru atsauksmēm, mums ir īpaši nozīmīga un apliecina klientu augsto novērtējumu par pakalpojuma ērtumu un pieejamību. Interneta pieejamība lidojuma laikā arī veicina pasažieru izvēli atkārtoti ceļot ar airBaltic.”
APEX Group izpilddirektors Džo Līders (Joe Leader) norāda: “"airBaltic", pateicoties pasažieru balsojumam, ir ieguvusi 2026. gada APEX balvu par labāko internetu Eiropā. Šī balva iezīmē svarīgu brīdi Eiropas lidojumu Wi-Fi attīstībā – ātrs, bezmaksas un viegli lietojams internets vairs nav tikai vēlme, bet kļuvis par pasažieru gaidītu standartu. "airBaltic" ir parādījusi, kā to var īstenot praksē, apvienojot savu moderno "Airbus A220-300" floti ar bezmaksas jaunākās paaudzes internetu, ko pasažieri var ērti izmantot lidojuma laikā.” Līders piebilst: "Šī balva nenozīmē tikai ātrāku internetu. Tā parāda, ka lidsabiedrība saprot mūsdienu ceļotāju vajadzības – būt tiešsaistē, strādāt un sazināties arī gaisā. "airBaltic" ir padarījusi Wi-Fi par savu zīmola solījumu un būtisku priekšrocību Eiropas aviopārvadājumos”.
Šī ir ceturtā APEX balva, ko līdz šim ir saņēmusi "airBaltic". 2023. gadā lidsabiedrība ieguva APEX Pasažieru izvēles balvu par labāko apkalpošanu lidmašīnās Eiropā, kas apliecināja augstu novērtējumu tās apkalpošanai un viesmīlībai lidojumu laikā. Vēlāk "airBaltic" saņēma APEX Četru zvaigžņu lidsabiedrības balvu 2025, bet gadu pēc tam APEX Piecu zvaigžņu lidsabiedrības balvu 2026, tai iekļūstot starp 40 pasaulē labākajām lidsabiedrībām.
Jāatzīmē, ka "airBaltic" ir pirmā Eiropas lidsabiedrība, kas kopš 2025. gada februāra savos lidojumos piedāvā ātru bezmaksas "Starlink" internetu.