Sākotnējais arguments bija cena. Ko par savām automašīnām saka MG īpašnieki
MG zīmola automašīnas jau iedzīvojušās pie mums, bet kuru izvēlēties? Pajautāsim tiem, kas ar MG jau nobraukuši pāris tūkstošus kilometru.
Valentīns Buls jau kopš pagājušā gada decembra brauc ar kompaktklases krosoveru MG ZS.
Valentīns Buls, MG ZS Hybrid+ īpašnieks: “Līdz šai mašīnai nonācu tā, ka meklēju jaunu auto. MG man ieteica kolēģis, bija braucis ārzemēs ar īres auto MG ZS. Un tad es atbraucu uz Autobrava Motors uz izmēģinājuma braucienu, izmēģināju un nopirku.
Valentīns ar ZS hibrīdu nobraucis jau 6000 kilometru. Viņš izvēlējies vispilnāko komplektāciju, kas tik un tā maksā tikai nepilnus 26 000 eiro. 1,5 litru hibrīda dzinējs attīsta 197 zirgspēkus. Nepilni 200 zs tik kompaktai automašīnai ir daudz.
Buls: “Dinamika un jauda ir pietiekoša.” Valentīns jau pārliecinājies, ka MG ZS degvielas patēriņš siltā laikā ir 5 litri uz 100 km vai pat mazāk, bet pašā ziemas aukstuma pīķī uzkāpis līdz 8 litriem. Īpašniekam par to bija maza bēda, jo no trakajiem mīnusiem glābusi pašuzlādes hibrīdam neraksturīga ekstra - priekšapsilde, turklāt ar distances vadību: “Man nevienai mašīnai kas tāds nebija bijis. Priekšapsilde ir ideāla!” Lai pirms braukšanas uzsildītu salonu, Valentīnam pat nebija jāiziet no mājas. Visu komandē MG aplikācija.
Aleksandrs Rozenblūms jau nobraucis 3500 km ar MG HS. Sākotnējais arguments MG iegādei bijusi cena. Ja mazākajam ZS ir tikai viena dzinēja versija - hibrīds un viss, tad klasi augstāko HS var dabūt gan ar parastu benzīna motoru, gan abu veidu hibrīdiem. Tā kā Aleksandrs pārsvarā braukā pa pilsētu, viņš izvēlējies pašuzlādes hibrīdu ar 224 zirgspēkiem: “HS man ļoti patika, tāpēc izvēlejos šo modeli. Man iepriekš bija Hyundai Santa Fe, un es meklēju kaut ko līdzīgu.”
Iepriekšējais spēkrats gan esot braucis ar gāzi, tāpēc jaunā pirkuma degvielas patēriņš arī bijis svarīgs faktors : “Man iznāk 5 litri uz 100 km.” MG HS priecē īpašnieku ar maigu gaitu, gaišu ādas salonu un dažādiem digitāliem rīkiem - laika prognozi, oriģinālo navigāciju, kas uzrāda sastrēgumus un remonta vietas, kā arī 360 grādu kameru sistēmu. Un, protams, - arī HS īpašnieks ir stāvā sajūsmā par salona priekšapsildi un to, ka tā ieslēdzama no telefona.