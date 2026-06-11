Rundāles pils aicina uz Dārza svētkiem vasaras saulgriežu noskaņās
Rundāles pils muzejs 2026. gada 20. jūnijā aicina uz vienu no krāšņākajiem vasaras notikumiem – ikgadējiem Dārza svētkiem “Visi ziedi izziedēja”, kas norisināsies Rundāles pils muzeja franču dārzā.
Vasaras saulgriežu noskaņās, laikā, kad ziedu krāšņums dabā sasniedz savu kulmināciju, apmeklētāji aicināti piedzīvot bagātīgu kultūras, mūzikas un izklaides programmu.
Svinības ievadīs pūtēju orķestru koncerti Jāņa Puriņa vadībā, kas visas dienas garumā piepildīs dārzu ar līksmu un vasarīgu noskaņu. Dienas vidū uzstāsies etnofolk grupa “Laimas muzikanti” ar saulgriežu ritmu dziesmām, savukārt vakara noslēgumā apmeklētājus gaida vērienīgs koncerts “Lec, saulīte!”. Tajā uzstāsies komponists un mūziķis Raimonds Tiguls kopā ar Bauskas novada koriem, atdzīvinot vienu no skatītāju iemīļotākajiem deju lieluzvedumiem īpašā koncerta formātā.
Zaļajā teātrī ar trīs priekšnesumiem dažādos laikos uzstāsies iluzionists Edžus, dāvājot pārsteigumiem pilnu šovu visai ģimenei, turklāt visas dienas garumā tur pat darbosies Rīgas cirka meistarklases, kur ikviens bez maksas varēs izmēģināt un apgūt žonglēšanu ar šķīvīšiem, bumbiņām, milzu ziepju burbuļu veidošanu un līdzsvara noturēšanas prasmes.
Daudzveidīgas un aizraujošas aktivitātes norisināsies visā muzeja teritorijā. Rotaļu bosketā apmeklētājus gaidīs akcijas “Ziedu ceļos” dalībnieku sagatavotās aktivitātes, radošās darbnīcas un lielās koka spēles, savukārt Piknika laukumā svētku viesi varēs sajust vasaras saulgriežu noskaņas, kur norisināsies folkloras kopu un latviešu tautas tradīciju kopēju sarūpētie vasaras saulgriežu svinēšanas rituāli un darbosies tirgotāji, piedāvājot produktus, ko esam ieraduši likt galdā Līgo dienā. Visas dienas garumā dārzā norisināsies orientēšanās spēle ar uzvarētāju apbalvošanu un jaunākie svētku apmeklētāji varēs izvizināties “Zirdziņu karuselī”, bet ārpus franču dārza – pils austrumu puses zālienā būs iespējams doties izjādēs ar zirgiem un īsos izbraucienos ar ratu pajūgiem.
Svētku neatņemama sastāvdaļa būs plašais amatnieku, mājražotāju un stādu tirdziņš, kas pulcēs vairāk nekā 100 tirgotājus no visas Latvijas. Interesentiem noteiktos laikos būs iespēja muzeja dārzu speciālistu pavadībā izstaigāt franču dārza teritoriju – smelties idejas, uzdot jautājumus un uzzināt faktus par Rundāles pils muzeja dārzu kopšanu.
Svētku dienā Rundāles pils muzeja pirmā stāva izstāžu telpās par atsevišķu samaksu būs apskatāma vērienīga izstāde “Ziedu valdzinājums”, ar ievērojamu mākslas darbu klāstu no dažādiem Eiropas muzejiem. Tā piedāvās daudzslāņainu skatījumu uz ziediem un to attēlojumu mākslā. Būtiska izstādes sastāvdaļa ir nīderlandiešu mākslinieka Josa Agasi multimediju instalācija “Tulpju drudzis”, kura piedāvā laikmetīgu skatījumu uz tā saucamo “tulpju māniju” 17. gadsimta Nīderlandē.
Dārza svētki Rundāles pilī ir notikums, kas ik gadu pulcē tūkstošiem apmeklētāju – ģimenes, kultūras cienītājus, dārzu entuziastus un ikvienu, kurš vēlas sajust vasaras un svētku noskaņas īpašā gaisotnē un vēsturiskā vidē.