Ukraina neveiks desanta operāciju Krimas atbrīvošanai - izvēlēts cits plāns, norāda Hodžess
Atvaļinātais ASV ģenerālis Bens Hodžess skaidrojis Ukrainas stratēģiju, kā atbrīvot Krimu, kas pašlaik atrodas Krievijas okupācijā.
Pašlaik Ukrainai nav nepieciešams veikt plaša mēroga desanta operāciju, lai atbrīvotu Krimu, kas atrodas okupācijā. Ukraina ir izvēlējusies citu stratēģiju, kuras viena no būtiskām sastāvdaļām ir pussalas izolēšana.
Šādu viedokli paudis bijušais ASV armijas komandieris Eiropā, atvaļinātais ģenerālis Bens Hodžess.
"Nedomāju, ka viņiem (ukraiņiem – red.) pašlaik ir iespējas vai nepieciešamība veikt plaša mēroga desanta operāciju Krimas ieņemšanai. Viņiem tas nav vajadzīgs. Manuprāt, viņi ir izvēlējušies pieeju, kas paredz vispirms izolēt Krimu, jo ir tikai divi vai trīs veidi, kā nokļūt pussalā. Melnās jūras flote vairs nav būtisks faktors, tādēļ Kerčas tilts un sauszemes koridors ir galvenie ceļi, pa kuriem turp nokļūt un no turienes izkļūt," sacīja Hodžess.
Hodžess norāda, ka Ukraina pakāpeniski grauj šos loģistikas maršrutus, tādējādi arvien vairāk izolējot pussalu. Savukārt otra plāna daļa paredz radīt Krimā tādus apstākļus, kas Krievijas spēkiem neļautu efektīvi izmantot pussalu savām militārajām vajadzībām.
Hodžess norāda, ka Krimā okupācijas spēkiem vairs nav nevienas patiesi drošas vietas. Ukrainas bruņotajiem spēkiem tagad ir iespējas veikt triecienus visiem Krievijas armijai stratēģiski svarīgajiem objektiem pussalā.
"Manuprāt, mēs redzam Krimas izolēšanu, kas situāciju padara arvien nepanesamāku. Tas jau notiek," piebilda Hodžess.
Pēc viņa domām, ilgtermiņā tam būtu jānoved pie viena no diviem scenārijiem – vai nu Krievijas karaspēks būs spiests pamest Krimu, vai arī tiks īstenota operācija, lai Krievijas spēkus no pussalas padzītu.