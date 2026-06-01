Ukrainas armija ar raķetēm uzbrukusi okupantu karaspēka kazarmām Krimā, radot iebrucējiem lielus zaudējumus
Okupētajā Krimā, Perevaļnes ciemā, veikts trieciens Krievijas Jūras spēku 126. atsevišķās krasta aizsardzības brigādes dislokācijas vietai, sagādājot lielus dzīvā spēka zaudējumus.
Par uzbrukumu vēsta "Telegram" kanāls "Dosje spiona". Saskaņā ar tā sniegto informāciju, trieciens veikts 28. maijā pa militāro daļu Nr. 12676. Uzbrukumā izmantotas divas raķetes un divi reaktīvie bezpilota lidaparāti.
Publicētajās fotogrāfijās redzama bojāta ēka – daļa konstrukciju ir sagrautas, ēkas iekšpusē un tās tuvumā redzams ugunsgrēks, bet virs objekta paceļas melni dūmi. Galvenā detonācija notikusi ēkas iekšienē, zonā, kur atradies lielākais karavīru skaits. Tiek ziņots par vismaz 15 bojāgājušiem un 26 ievainotiem okupantu karavīriem.
Kanāls ziņo, ka cietušas kazarmu un ēdnīcas telpas. Ja šī informācija apstiprināsies, tas nozīmē, ka trieciens bijis vērsts nevis pret atsevišķu tehniku, bet gan pret Krievijas brigādes personāla izvietošanas vietu.
126. krasta aizsardzības brigāde dislocēta Krimā un ir daļa no Krievijas militārā grupējuma pussalā. Šādi triecieni liecina, ka Ukrainas spēki turpina uzbrukt ne tikai pretgaisa aizsardzības sistēmām un loģistikas objektiem, bet arī Krievijas karaspēka koncentrācijas vietām dziļi okupētajās teritorijās.