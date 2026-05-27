Ukraina devusi triecienus krievu okupētajai Krimai
Naktī uz trešdienu Ukrainas armija uzbrukusi ar lidrobotiem un raķetēm Krievijas dienvidu reģioniem un krievu okupētajai Krimas pussalai, ziņo vietējās varasiestādes un mediji.
Ap plkst. 1 ukraiņi uzbruka Sevastopolei ar lidrobotiem un raķetēm "Storm Shadow", pavēstīja krievu okupācijas iestāžu vadītājs Mihails Ravožajevs.
Viena no raķetēm trāpījusi Centrālās bankas dienvidu pārvaldes ēkā, izraisot ugunsgrēku. Gaisa vilnis nodarījis postījumus blakus esošajam astoņstāvu dzīvojamajam namam.
Citā pilsētas rajonā raķete nodarījusi postījumus šobrīd neizmantotai administratīvajai ēkai.
Okupantu ieceltais vietvaldis apgalvo, ka cietušo uzbrukumā neesot.
Uzbrukumiem pakļauti arī Voroņežas un Rostovas apgabali, kā arī Krasnodaras novads.
Voroņežas apgabala gubernators Aleksandrs Gusevs apgalvo, ka pretgaisa aizsardzība esot notriekusi divus "ātrgaitas mērķus" un ka cietušo neesot.
Tikmēr neatkarīgais tīmekļa izdevums "Astra" ziņo, ka Voroņežas iedzīvotāji redzējuši dūmu stabu, kas pacēlies no kara lidlauka apkārtnes.
Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusarjs apgalvo, ka raķetes atlūzas aizdedzinājušas automašīnas. Uzbrukumā cietušas divas sievietes, un vienas ievainotās stāvoklis esot smags.
Savukārt "Astra" ziņo, ka izcēlies ugunsgrēks aviācijas remonta rūpnīcā.
Par naktī dzirdētiem sprādzieniem ziņo arī Tuapses iedzīvotāji. Krasnodaras novada varasiestādes apgalvo, ka notriekto lidrobotu atlūzas nokritušas jūras termināļa teritorijā, taču cietušo neesot.
Tikmēr "Astra" raksta, ka viens no iedzīvotāju dzirdētajiem sprādzieniem, domājams, noticis naftas pārstrādes rūpnīcas rajonā.
Tuapses naftas pārstrādes rūpnīca pēdējo divu mēnešu laikā pakļauta jau daudzkārtējiem Ukrainas lidrobotu uzlidojumiem, kas izraisīja stiprus ugunsgrēkus.