Rumānijā daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas kaujas drons.

Naktī Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā daudzdzīvokļu namā ietriecās Krievijas kaujas drons.

"Krievija ir bīstama visiem": pasaules līderi un NATO asi nosoda drona triecienu Rumānijā

Pēc tam, kad naktī Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā daudzdzīvokļu namā ietriecās Krievijas kaujas drons, starptautiskā sabiedrība ir nākusi klajā ar tūlītēju un asu reakciju, brīdinot par bīstamu eskalāciju NATO teritorijā.

Rumānijas Ārlietu ministrija piektdien apsūdzēja Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā.

"Šis incidents ir nopietna un bezatbildīga eskalācija no Krievijas Federācijas puses," teikts ministrijas paziņojumā, piebilstot, ka Bukareste ir informējusi NATO ģenerālsekretāru un "pieprasījusi veikt pasākumus, lai paātrinātu pretdronu spēju nodošanu Rumānijai".

Saistībā ar incidentu Rumānija izsaukusi Krievijas vēstnieku.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs stingri nosodīja  Krievijas drona triecienu daudzdzīvokļu ēkai Galacā, kurā ievainoti divi cilvēki, un novēlēja cietušajiem ātru atveseļošanos. Savā paziņojumā vietnē "X" viņš uzsvēra: "Latvija pauž pilnīgu solidaritāti ar mūsu sabiedroto Rumāniju un ir gatava atbalstīt atbilstošus pasākumus, lai novērstu šādus pārkāpumus."

Arī Moldovas prezidente Maija Sandu piektdien nosodīja Krievijas dronu triecienu Rumānijai.

"Es stingri nosodu Krievijas dronu uzbrukumus rumāņiem viņu mājās," paziņoja Sandu. "Tas ir smagi. Moldovas Republika pilnībā solidarizējas ar Rumāniju un novēl ātru atveseļošanos ievainotajiem Galacā. Krievija ir bīstama visiem, un tā ir jāaptur."

Tikmēr NATO nosodīja Maskavas bezatbildību.

"NATO turpinās stiprināt mūsu aizsardzību pret visiem draudiem, tostarp droniem," sociālajos medijos paziņoja NATO preses pārstāve Alisona Hārta, piebilstot, ka alianses vadītājs Marks Rute ir sazinājies ar Rumānijas varas iestādēm.

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena paziņoja, ka Krievijas "agresijas karš ir pārkāpis vēl vienu robežu".

"Mēs pilnībā solidarizējamies ar Rumāniju un tās tautu," viņa rakstīja sociālajos tīklos. "Turpinot stiprināt mūsu drošību un atturēšanas pasākumus, jo īpaši uz mūsu austrumu robežas, mēs turpināsim palielināt spiedienu uz Krieviju."

Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Baro apsūdzēja Krieviju bezatbildīgā rīcībā.

"Es vēlos nosodīt šo bezatbildīgo Krievijas rīcību," raidorganizācijai "France Inter" paziņoja Baro, piebilstot, ka tās mērķis bijusi "Eiropas Savienības un NATO valsts".

