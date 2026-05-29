Drona trieciens Rumānijā
Naktī Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā daudzdzīvokļu namā ietriecās Krievijas kaujas drons.
"Krievija ir bīstama visiem": pasaules līderi un NATO asi nosoda drona triecienu Rumānijā
Pēc tam, kad naktī Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā daudzdzīvokļu namā ietriecās Krievijas kaujas drons, starptautiskā sabiedrība ir nākusi klajā ar tūlītēju un asu reakciju, brīdinot par bīstamu eskalāciju NATO teritorijā.
Rumānijas Ārlietu ministrija piektdien apsūdzēja Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā.
"Šis incidents ir nopietna un bezatbildīga eskalācija no Krievijas Federācijas puses," teikts ministrijas paziņojumā, piebilstot, ka Bukareste ir informējusi NATO ģenerālsekretāru un "pieprasījusi veikt pasākumus, lai paātrinātu pretdronu spēju nodošanu Rumānijai".
Saistībā ar incidentu Rumānija izsaukusi Krievijas vēstnieku.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs stingri nosodīja Krievijas drona triecienu daudzdzīvokļu ēkai Galacā, kurā ievainoti divi cilvēki, un novēlēja cietušajiem ātru atveseļošanos. Savā paziņojumā vietnē "X" viņš uzsvēra: "Latvija pauž pilnīgu solidaritāti ar mūsu sabiedroto Rumāniju un ir gatava atbalstīt atbilstošus pasākumus, lai novērstu šādus pārkāpumus."
Latvia condemns the Russian drone strike on an apartment building in Galați, Romania, injuring two people. I wish speedy recovery to the injured. Latvia stands in full solidarity with our ally Romania and is prepared to support appropriate measures to prevent such violations.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 29, 2026
Arī Moldovas prezidente Maija Sandu piektdien nosodīja Krievijas dronu triecienu Rumānijai.
"Es stingri nosodu Krievijas dronu uzbrukumus rumāņiem viņu mājās," paziņoja Sandu. "Tas ir smagi. Moldovas Republika pilnībā solidarizējas ar Rumāniju un novēl ātru atveseļošanos ievainotajiem Galacā. Krievija ir bīstama visiem, un tā ir jāaptur."
Tikmēr NATO nosodīja Maskavas bezatbildību.
"NATO turpinās stiprināt mūsu aizsardzību pret visiem draudiem, tostarp droniem," sociālajos medijos paziņoja NATO preses pārstāve Alisona Hārta, piebilstot, ka alianses vadītājs Marks Rute ir sazinājies ar Rumānijas varas iestādēm.
Early this morning, an apartment building in Romania was struck by a drone as Russia attacked Ukrainian infrastructure near the border. @SecGenNATO is in touch with Romanian authorities. We condemn Russia’s recklessness, and NATO will continue to strengthen our defences against…— NATO Spokesperson (@NATOpress) May 29, 2026
Russia’s war of aggression has crossed yet another line.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026
A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.
On EU territory.
We stand in full solidarity with Romania and its people.
As we continue strengthening our security and…
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena paziņoja, ka Krievijas "agresijas karš ir pārkāpis vēl vienu robežu".
"Mēs pilnībā solidarizējamies ar Rumāniju un tās tautu," viņa rakstīja sociālajos tīklos. "Turpinot stiprināt mūsu drošību un atturēšanas pasākumus, jo īpaši uz mūsu austrumu robežas, mēs turpināsim palielināt spiedienu uz Krieviju."
Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Baro apsūdzēja Krieviju bezatbildīgā rīcībā.
"Es vēlos nosodīt šo bezatbildīgo Krievijas rīcību," raidorganizācijai "France Inter" paziņoja Baro, piebilstot, ka tās mērķis bijusi "Eiropas Savienības un NATO valsts".
