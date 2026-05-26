Lietuvas drošības dienests atklāj, ko Maskava cenšas panākt ar dronu provokācijām Baltijas valstīs
Izmantojot incidentus ar droniem, Krievija īsteno informācijas operāciju pret Baltijas valstīm, kuras nolūks ir piespiest tās atteikties no atbalsta Ukrainai, otrdien paziņoja Lietuvas Valsts drošības departamenta (VSD) direktors Remiģijus Bridiķis.
"Mums jāsaprot, ka pirmām kārtām pret mums tiek veikta informācijas operācija, kuras mērķis ir panākt, lai mēs atteiktos no atbalsta Ukrainai vai to ierobežotu," sacīja Bridiķis intervijā ziņu radiostacijai "Žiniu radijas".
Krievija melīgi apgalvo, ka Baltijas valstis apzināti ļauj izmantot savu teritoriju Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijai. Baltijas valstis to noliedz, norādot, ka Ukrainas bezpilota lidaparāti ielido to gaisa telpā pēc tam, kad Krievijas elektroniskās kaujas iekārtas novirza tos no kursa.
Bridiķis sacīja, ka Krievijas rīcība varētu būt daļa no plašāka plāna, kas apvieno informatīvu spiedienu un iespējamas provokācijas. VSD vadītājs arī teica, ka pašlaik nekas neliecina, ka Krievija varētu izaicināt NATO ar konvencionāliem militāriem līdzkeļiem.
Viņš sacīja, ka Maskavas plāni vērsties ANO Starptautiskajā tiesā, apsūdzot Baltijas valstis par to, ka tās it kā pārkāpj krievu tiesības, tiek uzskatīti par daļu no plašākas informācijas kampaņas, lai radītu spiedienu vai turpmāku eskalāciju.
Šādi juridiski vai diplomātiski soļi varētu būt arī augsnes sagatavošana dažādiem scenārijiem, bet tie ne vienmēr nozīmē tiešu konfrontāciju, sacīja VSD vadītājs. Viņš piebilda, ka Krievija pastāvīgi pārbauda, cik viegli tā var sasniegt savus mērķus, vēršoties pret pretiniekiem ar militāru spēku vai citiem līdzekļiem.