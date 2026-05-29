Bīstams incidents NATO teritorijā: Rumānijā daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons; ir cietušie
Foto: VIA REUTERS
Krievijas drona dēļ daudzdzīvokļu namā izcēlies ugunsgrēks.
Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, piektdien paziņojusi Rumānijas Aizsardzības ministrija.

Divi cilvēki guvuši ievainojumus, ziņoja Rumānijas avārijas dienesti.

"Naktī no 28. uz 29. maiju Krievija atsāka dronu uzbrukumus civilajiem un infrastruktūras objektiem Ukrainā, netālu no upes robežas ar Rumāniju. (..) Viens no šiem droniem ielidoja Rumānijas gaisa telpā, tika izsekots ar radaru līdz pat Galacas dienvidu daļai un ietriecās daudzdzīvokļu mājas jumtā, un sadursmes rezultātā izcēlās ugunsgrēks," paziņoja ministrija.

Ukrainas Gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņi virzienā. Attālums no Reņi līdz Galacai tiešā līnijā ir aptuveni 20 kilometru.
 

