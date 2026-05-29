Bīstams incidents NATO teritorijā: Rumānijā daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons; ir cietušie
Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons, piektdien paziņojusi Rumānijas Aizsardzības ministrija.
Divi cilvēki guvuši ievainojumus, ziņoja Rumānijas avārijas dienesti.
Reports of several people injured, some seriously, following the impact of a Russian one-way attack drone tonight on a residential building in Galați, Eastern Romania. pic.twitter.com/2dQO0Qxfgd— OSINTdefender (@sentdefender) May 28, 2026
🇷🇴⚡️ Un dron impactó contra un edificio residencial en Galați, Rumanía— El Ojo (@ElOjoEn) May 29, 2026
Un dron golpeó un apartamento en el décimo piso de un bloque residencial en Galați, ciudad del este de Rumanía cercana a la frontera con Ucrania.
Según Reuters, la carga explosiva detonó por completo,… pic.twitter.com/LkL5y9hIdh
"Naktī no 28. uz 29. maiju Krievija atsāka dronu uzbrukumus civilajiem un infrastruktūras objektiem Ukrainā, netālu no upes robežas ar Rumāniju. (..) Viens no šiem droniem ielidoja Rumānijas gaisa telpā, tika izsekots ar radaru līdz pat Galacas dienvidu daļai un ietriecās daudzdzīvokļu mājas jumtā, un sadursmes rezultātā izcēlās ugunsgrēks," paziņoja ministrija.
Ukrainas Gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņi virzienā. Attālums no Reņi līdz Galacai tiešā līnijā ir aptuveni 20 kilometru.