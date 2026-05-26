Leiena: dronu incidenti Baltijas valstīs ir apzināta Krievijas stratēģija
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena norāda, ka dronu incidenti Baltijas valstīs ir apzināta Krievijas stratēģija.
"Ļaudis Baltijas valstīs piedzīvojuši to, kas, kā daudzi uzskatīja, piederēja citam laikmetam," preses konferencē Viļņā atzina Leiena. "Šie nav atsevišķi incidenti. Tā ir apzināta Krievijas stratēģija centienos destabilizēt mūsu demokrātiskās sabiedrības," "Taču, tāpat kā Ukrainas kaujas laukos, Krievijai tas neizdodas."
Viņa piebilda, ka šie incidenti ir atklājuši ievainojamību kontinenta aizsardzībā un brīdināja, ka Maskavas izmantotā taktika var izplatīties uz rietumiem. "Ar to, ar ko jūs šodien saskaraties, rīt varētu saskarties pārējā Eiropa," norādīja EK prezidente.
Medijs “The Telegraph”, ziņo, ka Krievija izmanto Kaļiņingradā izvietotas elektroniskās karadarbības sistēmas, lai traucētu Ukrainas dronu, kas uzbrūk mērķiem Krievijas teritorijā, maršrutus. Medijs pauž, ka Krievijas elektroniskās karadarbības vienības slāpē un vilto GPS signālus, liekot Ukrainas droniem zaudēt navigācijas precizitāti un novirzīties Baltijas valstu virzienā.
Šī taktika ietver GPS viltošanu – metodi, kurā sistēmas pārraida nepatiesas koordinātas īsto koordinātu vietā. Tā rezultātā droni var nepareizi noteikt savu atrašanās vietu un pielāgot maršrutu, balstoties uz sagrozītiem datiem, kas apgrūtina misiju izpildi.
Tajā pašā laikā Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) publiskajā telpā izplata nepatiesus apgalvojumus, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri.