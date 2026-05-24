Volodimirs Zelenskis par Krievijas triecienu ar "Orešņik": "Patiesi neadekvāti"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosauca Krievijas varasiestādes par "neadekvātām" pēc "Orešņik" uzbrukuma Kijivas apgabalam.
Ukrainas līderis reaģēja uz aizvadītās nakts masveida uzbrukumu. Galvenais agresora mērķis bija Kijiva un tās apgabals, kur tika reģistrēta vidēja darbības rādiusa balistiskās raķetes "Orešņik" izmantošana. Paziņojumu par to Zelenskis publicēja savā oficiālajā "Facebook" kontā.
Prezidents norāda, ka uzbrukumā cieta vairāk nekā 80 cilvēku, ir arī bojāgājušie. Krievija šoreiz pret Ukrainu izmantoja aptuveni 90 dažādu veidu raķetes, tostarp "Orešņik". 36 raķetes bija balistiskas, ne visas izdevās pārtvert. Ukrainas gaisa telpā tika reģistrēti aptuveni 600 kamikadze trieciendroni.
"Putins pat vārdu "urā" nevar normāli izrunāt, mīkstina balsi, bet joprojām ar savām raķetēm uzvar dzīvojamās mājas," norādīja prezidents.
Pēc viņa teiktā, nakts uzbrukuma mērķi ietvēra daudzstāvu mājas, skolas, tirgu un ūdensapgādes objektu. "Orešņik" tika izmantota Bilacerkvas pilsētā.
"Patiesi neadekvāti," rakstīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka agresoram ir jāuzņemas sekas. Prezidents aicināja Amerikas Savienotās Valstis, Eiropu un visu civilizēto pasauli pastiprināt spiedienu uz Maskavu.
Naktī uz svētdienu krievi uz Ukrainu raidījuši 90 raķetes un 600 dažādu tipu lidrobotus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki. Krievi izšāvuši uz Ukrainu vienu vidēja darbības rādiusa ballistisko raķeti "Orešņik", divas hiperskaņas raķetes "Kinžal", trīs pretkuģu raķetes "Cirkon", 30 ballistiskās raķetes "Iskander M", kā arī 54 spārnotās raķetes H-101, "Iskander-K" un "Kalibr". Ukrainas armija notriekusi vai padarījusi nekaitīgus ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem 55 raķetes un 549 lidrobotus. Tajā skaitā ukraiņi notriekuši 11 ballistiskās raķetes un 44 spārnotās raķetes.
Galvenais trieciena virziens bija Kijiva.