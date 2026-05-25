Šodien 17:00
Krievija aicina ārvalstniekus pamest Kijivu; draud ar jauniem triecieniem
Krievija pirmdien aicinājusi ārvalstu pilsoņus un diplomātus pamest Kijivu, draudot ar jauniem triecieniem Ukrainas galvaspilsētai.
"Triecieni būs vērsti gan pret lēmumu pieņemšanas centriem, gan komandpunktiem (..). Mēs brīdinām ārvalstu pilsoņus, tajā skaitā diplomātisko misiju un starptautisko organizāciju personālu, atstāt pilsētu, cik ātri vien iespējams," teikts Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā.
Jau ziņots, ka pēdējās dienās Krievija veikusi masīvus triecienus Kijivai un tās apgabalam, tostarp ar starpkontinentālo ballistisko raķeti "Orešņik".