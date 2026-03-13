Ukrainā aizturēts Maskavas savervēts vīrietis, kurš piedalījās "Azov" dibinātāja Andrija Bilecka slepkavības plānošanā
Ukrainas Drošības dienests (SBU) aizturējis Maskavas savervētu vīrieti, kas bija iesaistīts "Azov" bataljona dibinātāja Andrija Bilecka slepkavības plānošanā.
Maskavas savervētajam Ukrainas karavīram, Harkivas apgabala dronu operatoram, vajadzēja sniegt Krievijas armijai informāciju par Bilecka ierašanos savā dienesta vietā un nodot viņa koordinātes. Bilecki bija plānots nogalināt raķešu un bumbu triecienā.
Sazvērestībā iesaistītais karavīrs aizturēts, viņš tiek apsūdzēts valsts nodevībā, un viņam var tikt piespriests mūža ieslodzījums, norādīja SBU. Bileckis pašlaik komandē 3. armijas korpusu, kas tiek uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem Ukrainas formējumiem.
Viņš savulaik dibinājis brīvprātīgo bataljonu "Azov", kas vēlāk tika pārveidots par Ukrainas Nacionālās gvardes pulku. Bileckis ir viens no atpazīstamākajiem Ukrainas Bruņoto spēku komandieriem, un viņa vārds parādās prezidenta amata un parlamenta kandidātu reitingos.