"Kurmis" Ukrainas bruņotajos spēkos plānojis ģenerāļa Biļecka slepkavību
Ukrainas Drošības dienests (SBU) aizturēja Krievijas aģentu, kurš plānoja nogalināt 3. armijas korpusa komandieri Andriju Biļecki.
SBU militārā pretizlūkošana ar Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieka un Bezpilota sistēmu spēku komandiera palīdzību izjauca Krievijas mēģinājumu nogalināt Aizsardzības spēku 3. armijas korpusa komandieri.
Preventīvo darbību rezultātā tika aizturēts Krievijas aģents, kurš gatavoja mērķtiecīgu raķešu un bumbas triecienu Ukrainas ģenerāļa atrašanās vietā kaujas zonā.
Lai koordinētu gaisa triecienu, Krievijas izlūkdienestu virsnieki savervēja bezpilota lidaparātu operatoru no citas brigādes, kas darbojās Harkivas apgabalā.
Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka aizdomās turētais mēģināja iegūt informāciju par Ukrainas Bruņoto spēku ģenerāļa ierašanās laiku un vietu savas vienības pozīcijās.
Lai iegūtu izlūkošanas informāciju, aģents izmantoja savu piekļuvi klasificētai informācijai un mēģināja slepeni iegūt klasificētu informāciju no saviem kolēģiem.
Vienlaikus aizdomās turētajam bija jānopludina okupantiem viņa brigādes štāba un mācību centra atrašanās vieta, kam ienaidnieks gatavojās uzbrukt atsevišķi.
SBU virsnieki rīkojās proaktīvi un atmaskoja krievu "kurmi" viņa spiegošanas darbību sākumposmā. Pēc tam viņa kontakti ar krievu kaujiniekiem tika pakāpeniski dokumentēti, un attiecīgo aizsardzības spēku atrašanās vietas tika aizsargātas.
Speciālās operācijas pēdējā posmā aģents tika aizturēts garnizona teritorijā. Viņa viedtālrunis, ko viņš izmantoja saziņai ar okupantiem, tika konfiscēts.
Saskaņā ar lietas materiāliem, aizdomās turēto Krievijas izlūkdienesta aģenti savervēja caur viņa bijušo sievu, kura dzīvo okupētajā Zaporižjas apgabala teritorijā un strādā Krievijas Federācijas labā.
Lai slēptu savu saistību ar ienaidnieku, aģents regulāri dzēsa ziņojumus no savas sarakstes.
SBU izmeklētāji paziņoja "kurmim" par aizdomām saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksa 111. panta 2. daļu (valsts nodevība, kas izdarīta kara stāvokļa apstākļos).
Vainīgais pašlaik atrodas apcietinājumā. Viņam draud mūža ieslodzījums ar mantas konfiskāciju.
Krievija pasūta ievērojamu Ukrainas personu slepkavības
Februārī Valsts policija, Ukrainas Drošības dienests (SBU) un Moldovas tiesībaizsardzības iestādes novērsa virkni augsta līmeņa sabiedrisku, militāru un politisku personu slepkavību Ukrainā. Šīs slepkavības gatavoja Krievijas izlūkdienesti.
Viens no Krievijas mērķiem bija Andrijs Jusovs, Galvenās izlūkošanas pārvaldes stratēģiskās komunikācijas pārstāvis un Karagūstekņu koordinācijas štāba vadītāja vietnieks.
Iepriekš tika ziņots arī, ka pilna mēroga iebrukuma sākumā Krievijas aģenti īrēja dzīvokļus Ukrainas prezidenta biroja tuvumā Kijivā ar pavēli likvidēt Volodimiru Zelenski.