Naftas produktu uzglabāšanas objekta teritorija, kur nokrita drons
Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas produktu rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze neturpinās darbību
Dronu triecienos cietusī SIA "East-West Transit" Rēzeknes naftas bāze darbinieku drošības dēļ neturpinās darbību, norādīja "East-West Transit" pārstāvji.
Kompānijā norādīja, ka dronu radītie zaudējumi nav lieli, un tos segs apdrošināšanas kompānija. Precīzus zaudējumu apmērus kompānija nesniedza.
Vienlaikus saistībā ar to, ka uzņēmums nevar nodrošināt darbinieku drošību, "East-West Transit" vadība ir nolēmusi neturpināt darbību Rēzeknes naftas bāzē, informēja uzņēmumā.
Kompānijā plašākus komentārus nesniedza.
Jau ziņots, ka šogad 7. maijā agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem divi ietriecās "East-West Transit" Rēzeknes naftas bāzē.
Notikuma vietā tika secināts, ka ārējas iedarbības rezultātā bojāti četri naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Vienam no rezervuāriem gruzdēja apšuvums 30 kvadrātmetru platībā, kas tika operatīvi nodzēsts. Pārbaudot naftas produktu rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
Tāpat vēstīts, ka Konkurences padome 2023. gada oktobrī atļāva degvielas tirgotāja SIA "Kool Latvija" mātesuzņēmumam Igaunijas "Aqua Marina" iegādāties un izmantot tiesības pārvaldīt kopumā vairāk nekā 50 "East-West Transit" un SIA "Naples" aktīvus - galvenokārt degvielas uzpildes stacijas, kas strādā ar "Latvijas nafta" zīmolu.
2024. gada 15. novembrī Rīgas pilsētas tiesa pasludināja "East-West Transit" tiesiskās aizsardzības procesu un apstiprināja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, sākotnēji nosakot tā īstenošanai četru gadu termiņu.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "East-West Transit" 2023. gadā strādāja ar 119,901 miljona eiro apgrozījumu un 4,204 miljonu eiro zaudējumiem. Jaunāki finanšu dati nav publiskoti.
Kompānija reģistrēta 1996. gadā, un tās pamatkapitāls ir 3,261 miljons eiro, liecina informācija "Firmas.lv". "East-West Transit" kapitālā 88% pieder Ivo Vasiļevskim, bet 12% pieder Ringoldam Mencenam.