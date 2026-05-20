Skaidro, kas notika ar dronu, kas izraisīja gaisa trauksmi Lietuvā
Drons, kas trešdienas rītā izraisīja gaisa trauksmi lielā daļā Lietuvas, šķērsoja robežu, bet pēc tam pazuda no militāro radaru ekrāniem, paziņoja Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs Vilmants Vitkausks.
"Robežas šķērsošana tika reģistrēta aptuveni plkst. 9.40. Koordinējot rīcību ar Ugunsdzēsības un glābšanas departamentu, izsludinājām brīdinājumu sabiedrībai. (..) Drons lidoja Viļņas virzienā, un tā trajektorijas dēļ bija nepieciešams brīdināt lielāku skaitu iedzīvotāju," žurnālistiem sacīja Vitkausks.
"Pulksten 11.09 objekts pazuda no radara ekrāna. Vai tas notika nolaišanās dēļ, dronam ielidojot citā valstī, vai nogāšanās dēļ, mēs šobrīd nevaram pateikt. Mēs gaidām datus no mūsu armijas," viņš piebilda.
Objekts no radara ekrāna pazuda Varēnas rajona Merķines tuvumā.
Pēc Vitkauska teiktā, Lietuvas Bruņotie spēki sākotnēji ziņoja, ka drons ielidojis no Baltkrievijas, lai gan aizsardzības ministrs Roberts Kauns vēlāk sociālajā tīklā "Facebook" izteica pieņēmumu, ka tas varētu būt ielidojis no Latvijas teritorijas. Vitkausks norādīja, ka joprojām visticamākā versija ir tāda, ka drons ielidojis no Baltkrievijas.
Jau ziņots, ka gaisa trauksme Lietuvā tika izsludināta saistībā ar dronu, kas tika pamanīts netālu no austrumu robežas. Sākotnēji brīdinājums attiecās uz Ignalinas, Utenas, Švenčoņu un Zarasu rajoniem, bet pēc tam trauksmes zona tika paplašināta, iekļaujot Viļņas un Alītas apriņķus.