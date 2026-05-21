Andželinas Džolijas un Breda Pita meita Zahara absolvē universitāti un maina vārdu. Arī viņa vairs nebūs Pita!
Zahara Džolija ir ceturtā no Andželinas Džolijas un Breda Pita sešiem kopīgajiem bērniem, kas atteikusies no tēva uzvārda. Pirms viņas to izdarījuši Šilo, Medokss un Vivjena.
21 gadu vecā Zahara ir Andželinas Džolijas un Breda Pita vecākā meita. Viņa aizvadītajā nedēļas nogalē absolvējusi Spelmana koledžu, kur ieguvusi grādu psiholoģijā.
Lai gan skolas dokumentos viņa bija reģistrēta kā “Zahara Mārlija Džolija-Pita”, kad uz skatuves absolventi aicināja saņemt diplomu, viņu pieteica kā Zaharu Mārliju Džoliju.
Šī nav pirmā reize, kad Zahara, kuru Džolija un Pits adoptēja no Etiopijas bāreņu nama sešu mēnešu vecumā, atmet sava tēva uzvārdu. Iepriekš viņa ar sevi iepazīstināja kā ar Zaharu Mārliju Džoliju, kad iestājās universitātes sieviešu biedrībā 2023. gada novembrī.
“Mani sauc Zahara Mārlija Džolija, un es no Zelta štata esmu atceļojusi uz eņģeļu pilsētu — Losandželosu, Kalifornijā,” tā toreiz 18 gadus vecā Zahara teica klātesošajiem videoklipā, ar kuru vēlāk dalījās izdevums “Essence” savos sociālajos kontos.
Andželinas Džolijas meita Šilo K-pop videoklipā
Zahara nav vienīgais slavenā šķirtā pāra bērns, kurš pēdējo gadu laikā atteicies no tēva uzvārda. 2024. gada jūnijā pāra bioloģiskā meita Šilo 18. dzimšanas dienā iesniedza oficiālu pieteikumu mainīt uzvārdu, un tagad ir zināma kā Šilo Nuvela Džolija. Bet savu dejotājas un horeogrāfes karjeru meitene veido ar vārdu Ši Džoli.
Andželina Džolija ar dēlu Medoksu apmeklē valsts vakariņas Baltajā namā
Šī gada sākumā tika apstiprināts, ka pāra vecākais dēls Medokss arī atmetis dubultuzvārdu. Kad viņš strādāja kā producenta asistents pie mammas jaunākās filmas “Modes aizkulises” (“Couture”), viņa vārds titros bija rakstīts kā Medokss Džolijs.
Andželina Džolija ar meitu Vivjenu Brodvejas mūzikla “The Outsiders” pirmizrādes vakarā
Savukārt pāra jaunākā meita bija minēta Brodvejas mūzikla “The Outsiders” programmā kā Vivjena Džolija, kad jauniete 2024. gada maijā strādāja pie mammas projekta kā brīvprātīgā asistente.
Nav zināms, vai pārējie divi bērni – Pakss un Nokss – arī ir atteikušies no Pita uzvārda.
Bērni nav publiski komentējuši savu lēmumu mainīt uzvārdu, bet tas noticis pēc Džolijas un Pita ļoti plaši apspriestās šķiršanās.
Andželina Džolija ar dēlu Noksu “Governors Awards” ceremonijas vakarā 2024. gada 17. novembrī
Filmas “Smita kungs un kundze” (“Mr. & Mrs. Smith”) zvaigznes izšķīrās 2016. gadā, kad Džolija apsūdzēja vīru par vardarbīgu uzvedību pret viņu un bērniem privātās lidmašīnas reisā uz Franciju. Pits šīs apsūdzības ir noliedzis.