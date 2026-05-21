Svarīga informācija par Ādažiem! Gaujas svētku laikā nebūs pieejamas piecas reģionālo autobusu pieturas 
Foto: Ieva Leiniša/LETA
23. maijā Gaujas svētku laikā Ādažos saistībā ar satiksmes ierobežojumiem reģionālo autobusu pasažieri nevarēs izmantot piecas pieturas.
Novadu ziņas

Svarīga informācija par Ādažiem! Gaujas svētku laikā nebūs pieejamas piecas reģionālo autobusu pieturas 

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

Sestdien, šī gada 23. maijā Gaujas svētku laikā Ādažos saistībā ar satiksmes ierobežojumiem reģionālo autobusu pasažieri nevarēs izmantot piecas pieturas.

Svarīga informācija par Ādažiem! Gaujas svētku lai...

Šo svētku laikā neizmantojamās pieturas ir “Ādažu centrs”, “Ādažu skola”, “Priežu iela” (Garkalnes reisiem), “Krastupes iela” (Garkalnes reisiem) un “Ādaži (Gaujas iela)” (laikā starp plkst. 11 un 13), kā arī iedzīvotāji aicināti rēķināties ar to novada reisu aizkavēšanos, kas iebrauc Ādažu centrā. 

Reģionālo autobusu braukšanas shēmas Ādažos:
•    plkst. 8 - 11 un plkst. 13 - 20 autobusi brauks līdz pieturai “Ādaži (Gaujas iela)”, 
•    plkst. 11 - 13 autobusi brauks līdz pieturai “Ādaži”. 

Pēc konkrētās pieturas apkalpošanas reisi apgriezīsies rotācijas aplī un maršrutu turpinās pa apkārtceļu. Šajā laikā reisi arī tiks uzsākti vai pabeigti konkrētajā pieturā. Reģionālo autobusu reisus, kas neiebrauc Ādažu centrā jeb kas piestāj tikai pieturā “Ādaži” Rīgas gatvē, svētku satiksmes ierobežojumi neietekmēs.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus autobusu maršrutos Ādažu novadā nodrošina SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss".

Tēmas

ĀdažiVidzemePierīgaĀdažu novads

Citi šobrīd lasa