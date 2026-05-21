Svarīga informācija par Ādažiem! Gaujas svētku laikā nebūs pieejamas piecas reģionālo autobusu pieturas
Sestdien, šī gada 23. maijā Gaujas svētku laikā Ādažos saistībā ar satiksmes ierobežojumiem reģionālo autobusu pasažieri nevarēs izmantot piecas pieturas.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 23. maijā Ādažos notiks tradicionālie Gaujas svētki, pulcējot tūkstošiem viesus no Latvijas un ārvalstīm. Kā ierasts, tiks piedāvāta plaša kultūras, sporta un citu aktivitāšu programma. Svētku tirdziņš darbosies jau no plkst. 10.00, bet svinības oficiāli tiks atklātas ar tradicionālo svētku gājienu plkst. 12.00. Pusdienlaikā darbu uzsāks arī gardēžu zona, kā arī atrakcijas un izklaides parki.
Šo svētku laikā neizmantojamās pieturas ir “Ādažu centrs”, “Ādažu skola”, “Priežu iela” (Garkalnes reisiem), “Krastupes iela” (Garkalnes reisiem) un “Ādaži (Gaujas iela)” (laikā starp plkst. 11 un 13), kā arī iedzīvotāji aicināti rēķināties ar to novada reisu aizkavēšanos, kas iebrauc Ādažu centrā.
Reģionālo autobusu braukšanas shēmas Ādažos:
• plkst. 8 - 11 un plkst. 13 - 20 autobusi brauks līdz pieturai “Ādaži (Gaujas iela)”,
• plkst. 11 - 13 autobusi brauks līdz pieturai “Ādaži”.
Pēc konkrētās pieturas apkalpošanas reisi apgriezīsies rotācijas aplī un maršrutu turpinās pa apkārtceļu. Šajā laikā reisi arī tiks uzsākti vai pabeigti konkrētajā pieturā. Reģionālo autobusu reisus, kas neiebrauc Ādažu centrā jeb kas piestāj tikai pieturā “Ādaži” Rīgas gatvē, svētku satiksmes ierobežojumi neietekmēs.
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus autobusu maršrutos Ādažu novadā nodrošina SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss".