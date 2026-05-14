"Viņi būtu gājuši bojā!" NATO satraukta par Ukrainas dronu pilotu sagādāto kārtējo sakāvi mācību laikā
Ukrainas bezpilota lidaparātu piloti pārvērta militārās mācības Zviedrijā par kritisku brīdinājumu Ziemeļatlantijas aliansei.
NATO militāro mācību laikā Zviedrijā Ukrainas bezpilota lidaparātu operatori demonstrēja savas prasmes, kas slīpētas karā ar Krieviju, un nodeva aliansei kritisku brīdinājumu, liecina "Associated Press" ziņojums.
Militāro mācību scenārijs bija šāds: Zviedrija, viena no jaunākajām NATO dalībvalstīm, bija pakļauta draudiem no nenosauktas valsts puses, kas pulcēja karaspēku uz bloka austrumu robežas.
24 gadus vecs Ukrainas bezpilota lidaparāta pilots aģentūrai pastāstīja, ka Ukrainas operatoru grupa, mācību laikā spēlējot agresora lomu, "iznīcināja" Zviedrijas karavīrus.
"Mācības tika pārtrauktas trīs reizes, lai karavīri varētu praktizēt savas prasmes un uzlabot savu sniegumu, bet, ja tas būtu noticis reālajā dzīvē, viņi būtu gājuši bojā," sacīja karavīrs.
Cits pilots norādīja, ka Zviedrijas spēkiem ir potenciāls, taču tiem ir jāstiprina savi droni un taktika, un ka komandieriem ir nepieciešama dziļāka izpratne par bezpilota lidaparātu karadarbību. Brigādes ģenerālis Kērtiss Kings atzīmēja, ka mācības Zviedrijas militārpersonām parādīja nepieciešamību koncentrēties uz izdzīvošanas spēju un nepamanīšanu.
13 травня у Швеції закінчуються військові навчання «Aurora 26» – найбільші маневри після вступу країни до НАТО. 18 тисяч військових відпрацьовували швидке перекидання військ на стратегічні напрями
Zviedrijas militārās mācības "Aurora 26"
Zviedrija rīkoja militārās mācības "Aurora 26", kuru laikā kopā ar Dānijas, ASV, Apvienotās Karalistes un Ukrainas spēkiem praktizēja Gotlandes un Baltijas jūras pastiprināšanu un aizsardzību. "Aurora 26" notika no 27. aprīļa līdz 13. maijam, un tajās piedalījās 12 NATO valstis un Ukraina. Kopumā piedalījās 18 000 karavīru. Pēdējā posmā Gotlandē tika izvietoti vairāk nekā 1000 karavīru, kā arī pretgaisa aizsardzības sistēmas, loģistikas centri, kājnieku vienības un Ukrainas bezpilota lidaparātu komandas.
Mācības galvenokārt notika Zviedrijas Gotlandes salā, jo tā atrodas stratēģiski svarīgā vietā Baltijas jūrā starp Krievijas Kaļiņingradas eksklāvu, kur Maskava ir izvietojusi raķetes, un Zviedriju. Sala tiek uzskatīta par galveno punktu Baltijas reģiona aizsardzībā.
Ukraina mācībās piedalījās ar vairākām bezpilota lidaparātu vienībām un dalījās savā frontes pieredzē bezpilota lidaparātu karadarbībā un modernās aizsardzības taktikā.
Sakāve arī pavasara mācībās "Ezis 2025"
Desmit Ukrainas kaujinieku komanda, spēlējot ienaidnieka lomu, izmantoja "Delta" kaujas lauka pārvaldības sistēmu, ko Ukrainas bruņotie spēki izmanto reālās situācijās. Platforma vāc izlūkdatus, analizē tos, izmantojot mākslīgo intelektu, un atvieglo ātrus triecienus.
Pus dienas laikā ukraiņi simulēja 17 bruņumašīnu iznīcināšanu un veica aptuveni 30 triecienus pa mērķiem. Kā pastāstīja "ienaidnieka" vienības komandieris Aivars Ganniotti, 30 droni darbojās mazāk nekā 10 kvadrātkilometru lielā teritorijā, kas ir tikai puse no blīvuma, kāds reālos kaujas apstākļos novērots Ukrainas frontes līnijās.
Militāristi norādīja, ka slēpties praktiski nav iespējams, un NATO vienības strauji zaudē kaujas efektivitāti, kā rezultātā Ukrainas armija vienas dienas laikā sakauj to spēkus. Viens no komandieriem, kas novēroja simulāciju, saskaņā ar WSJ ziņojumu, kaujas rezultātus rezumēja ar lakonisku frāzi: "Mēs esam nolemti."