"Mēs esam nolemti!" Ukrainas bruņotie spēki mācībās Igaunijā viegli sakāvuši NATO karaspēku
Simulēta sadursme starp alianses Apvienotajiem spēkiem un mūsdienu karadarbībā Ukrainā rūdītām vienībām atklāja milzīgās problēmas, ar kurām saskaras NATO spēki.
NATO pavasara mācības "Ezis 2025", kas notika Igaunijā, ir kļuvušas par modinātāja zvanu Rietumu armijām. Pēc augstas intensitātes kaujas simulācijas, kurā plaši tika izmantoti bezpilota lidaparāti, kļuva skaidrs, ka Ukrainas pieredze ar dronu karadarbību joprojām nav pilnībā integrēta NATO spēku apmācībā.
Par to ziņoja laikraksts "The Wall Street Journal", pirmo reizi atklājot ekskluzīvas mācību detaļas.
Liela NATO neveiksme
Mācību scenārijs paredzēja padarīt kaujas lauku pēc iespējas "caurspīdīgāku", ar pastāvīgu izlūkošanu un intensīvu dronu izmantošanu. Mērķis bija radīt ārkārtēju stresu un pārbaudīt militārpersonu pielāgošanos jaunajai realitātei, taču rezultāts alianses spēkiem bija katastrofāls.
Vairāku tūkstošu vienību no Lielbritānijas un Igaunijas rīkojās tā, it kā gaisa draudu nebūtu: tās pārvietojās bez maskēšanās, atklāti izvietojot bruņumašīnas un teltis. Galu galā tās tika ātri "iznīcinātas".
Sakāve pus dienas laikā
Desmit Ukrainas kaujinieku komanda, spēlējot ienaidnieka lomu, izmantoja "Delta" kaujas lauka pārvaldības sistēmu, ko Ukrainas bruņotie spēki izmanto reālās situācijās. Platforma vāc izlūkdatus, analizē tos, izmantojot mākslīgo intelektu, un atvieglo ātrus triecienus.
Pus dienas laikā ukraiņi simulēja 17 bruņumašīnu iznīcināšanu un veica aptuveni 30 triecienus pa mērķiem. Kā pastāstīja "ienaidnieka" vienības komandieris Aivars Ganniotti, 30 droni darbojās mazāk nekā 10 kvadrātkilometru lielā teritorijā, kas ir tikai puse no blīvuma, kāds reālos kaujas apstākļos novērots Ukrainas frontes līnijās.
Komandieri izmisumā
Viņš norādīja, ka slēpties praktiski nav iespējams, un NATO vienības strauji zaudē kaujas efektivitāti, kā rezultātā Ukrainas armija vienas dienas laikā sakauj to spēkus. Viens no komandieriem, kas novēroja simulāciju, saskaņā ar WSJ ziņojumu, kaujas rezultātus rezumēja ar lakonisku frāzi: "Mēs esam nolemti."
NATO mācības "Ezis 2025"
NATO mācības "Ezis 2025" ("Hedgehog 2025") notika no 5. līdz 23. maijam Igaunijā, piedaloties vairāk nekā 16 000 karavīriem no 11 NATO dalībvalstīm. Mācības notika ar mērķi pārbaudīt un nostiprināt alianses spēju rīkot koordinētas militārās operācijas, kā arī uzlabot spēju ātri reaģēt uz apdraudējumiem reģionā.
Piedalījās karavīri no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Apvienotās Karalistes, Polijas, Vācijas, Dānijas, Nīderlandes, Somijas un Zviedrijas. Šīs mācības bija lielākās līdzīgas operācijas, ko Igaunija ir uzņēmusies, un tās bija svarīgas ne tikai dalībvalstīm, bet arī NATO kolektīvās aizsardzības stiprināšanai.
Mērķis bija pārbaudīt NATO spēju veiksmīgi integrēt dažādu valstu militāros spēkus un nodrošināt ātru karaspēka pārvietošanu uz konfliktzonu. Mācības ietvēra dažādus scenārijus, kas simulatīvi pārbaudīja alianses gatavību reaģēt uz potenciāliem uzbrukumiem vai krīzes situācijām, īpaši ņemot vērā drošības apdraudējumus Austrumeiropā.
Šīs mācības arī uzsvēra sabiedroto spēku savietojamību un koordināciju, kas ir vitāli svarīgi, lai nodrošinātu reģionālās drošības stabilitāti.