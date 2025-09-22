Polija un Zviedrija uzsāk kopīgos manevrus Gotlandē, fokusējoties uz Baltijas jūras drošību
Zviedrijā Gotlandē pirmdien sākušies Zviedrijas un Polijas kopīgie manevri "SNEX Gotland Sentry", pavēstīja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
Mācības aptver sauszemes, jūras un gaisa operācijas un tiek īstenotas "Baltijas jūras drošības labā", platformā "X" pauda ministrs. Šīs mācības ir 2.septembrī parakstītā Polijas un Zviedrijas aizsardzības vienošanās rezultāts.
Dokuments paredz "kopīgas darbības Baltijas jūrā un sadarbības attīstību aizsardzības tehnoloģiju jomā".
Kā norādīja Polijas Bruņoto spēku Operatīvā pavēlniecība, "mācību mērķis ir demonstrēt Polijas un Zviedrijas bruņoto spēku spēju ātri pārvietot norīkotās vienības pa gaisu, jūru un sauszemi, kā arī uzlabot kolektīvās aizsardzības procedūras".
"Svarīgs elements ir arī savstarpējās savietojamības un komandēšanas prasmju pilnveidošana starptautiskā vidē, kā arī padziļināta drošības draudu analīze Baltijas jūras reģionā," teikts paziņojumā.