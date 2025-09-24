Spānijas aizsardzības ministres lidmašīna netālu no Kaļiņingradas tikusi pakļauta GPS traucējumiem
Tika reģistrēts mēģinājums traucēt Spānijas militārās lidmašīnas, kurā atradās valsts aizsardzības ministre Margarita Roblesa Fernandeza, GPS sistēmu. Incidents notika netālu no Kaļiņingradas.
Democrata.es ziņo, ka Roblesas A330 lidmašīna bija ceļā uz Šauļu gaisa spēku bāzi Lietuvā. Trešdien lidmašīna, lidojot virs Kaļiņingradas, piedzīvoja mēģinājumu traucēt tās GPS sistēmu.
"Incidents, kura mērķis bija atspējot militārās lidmašīnas GPS, neradīja nekādas sekas, jo lidmašīna ir aprīkota signālu uztveršanai no militārā satelīta. Viens no klātesošajiem komandieriem atzīmēja, ka šādi mēģinājumi šajā apgabalā ir izplatīti un ietekmē gan civilos, gan militāros lidojumus," raksta portāls.
Līdztekus ministrei lidmašīnā atradās VILKAS vienības personāla radinieki un žurnālisti. Vizītes laikā notika tikšanās ar Lietuvas aizsardzības ministru, lai stiprinātu sadarbību ar NATO un novērstu Krievijas rīcību.
Krievija traucē GPS
Pagājušajā gadā jau tika ziņots par GPS signāla traucējumiem, kas konstatēti virs Eiropas valstīm. Kā iespējamais iemesls tika minēta Krievijas elektroniskās karadarbības bāzes izmantošana Kaļiņingradas apgabalā.
Īpaši ļoti augsts GPS signāla traucēšanas līmenis tika reģistrēts Polijas ziemeļos un austrumos, tostarp Varšavā un pat Lodzā. Turklāt Igaunija paziņoja, ka Krievija ir atbildīga par GPS signāla traucējumiem Baltijas jūras reģionā.
Nesen tika ziņots, ka 31. augustā lidmašīna, kurā atradās Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, veica avārijas nosēšanos Bulgārijā. Piloti palika bez navigācijas iespējamo Krievijas GPS traucēšanas sistēmu traucējumu dēļ.
Saskaņā ar "The Guardian" sniegto informāciju, Eiropas Komisijas pārstāve Arianna Podesta apstiprināja, ka Urzulas fon der Leienas lidmašīna ir tikusi pakļauta "GPS traucējumiem".
"Šis incidents patiesi uzsver prezidentas veiktās misijas steidzamību ES dalībvalstīs, kas atrodas frontes līnijā," atzīmēja Podesta.