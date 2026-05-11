Kallasa noraida Krievijas diktatora priekšlikumu par Šrēderu
Eiropas Savienības (ES) ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa pirmdien noraidīja Krievijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu par ES pārstāvi sarunās ar Krieviju iecelt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kas pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Kremli.
"Ja mēs piešķirsim Krievijai tiesības mūsu vārdā iecelt sarunvedi, ziniet, tas nebūtu ļoti gudri," Kallasa sacīja žurnālistiem pirms ES valstu ārlietu ministru tikšanās Briselē.
"Gerhards Šrēders ir bijis augsta līmeņa Krievijas valsts uzņēmumu lobists. Tāpēc ir skaidrs, kādēļ Putins vēlas, lai viņš būtu šī persona, lai faktiski viņš sēdētu abās galda pusēs," teica Kallasa.
Izsakoties plašāk par iespējamām tiešām sarunām ar Putinu, Kallasa uzsvēra, ka ES dalībvalstīm vispirms būtu jācenšas saskaņot jebkādu šādu sarunu mērķi.
"Pirms mēs runājam ar Krieviju, mums savā starpā būtu jāapspriež, par ko mēs vēlamies runāt ar Krieviju," sacīja Kallasa.
Viņa teica, ka šis jautājums tiks izskatīts 27. un 28. maijā Kiprā paredzētajā ES valstu ārlietu ministru tā dēvētajā Gimnihas sanāksmē.
Arī Ukraina neatbalsta Šrēdera kandidatūru, pirmdien paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
"Nē, neatbalstām. Tādu kandidatūru mēs noteikti neatbalstām," sacīja Sibiha žurnālistiem Briselē, kur viņš ieradies uz ES ārlietu ministru sanāksmi.
Ir "daudz citu cienījamu līderu", kas sarunās varētu pārstāvēt ES, piebilda Sibiha.
Jau ziņots, ka Putins sestdien preses konferencē sacīja, ka "personīgi" dotu priekšroku Šrēderam kā ES pārstāvim sarunās ar Krieviju.
Berlīne uz Kremļa saimnieka ierosinājumu reaģējusi ar lielu skepsi.
Avoti valdībā svētdien norādījuši, ka Putina izteikumi pieņemti zināšanai, taču atzinuši, ka tie ir tikai Maskavas ierasto viltus piedāvājumu sastāvdaļa.
"Vācija un Eiropa neļaus sevi sašķelt" ar šādu hibrīdtaktiku, uzsvēris kāds no avotiem.
Ņemot vērā to, ka Krievija nav mainījusi savas prasības, sarunas nav ticamas, norādījis avots.
Šrēdera ilgstošos sakarus ar Krieviju daudzi Vācijā uzskata par apkaunojumu.
82 gadus vecais Šrēders, kas pārstāv sociāldemokrātus (SPD), kanclera amatu ieņēma no 1998. līdz 2005. gadam. Pateicoties savai "draudzībai" ar Putinu un amatiem Krievijas enerģētikas uzņēmumos, ko viņš ieņēma pēc kanclera amata atstāšanas, Šrēders Vācijā, pat paša partijas rindās, tiek vērtēts ļoti pretrunīgi.
Šogad publicētā viedokļrakstā Šrēders gan atzina, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir starptautisko tiesību pārkāpums. Tajā pašā laikā viņš izteicās, ka ir pret Krievijas demonizēšanu. Šrēders joprojām iestājas arī par Krievijas energoresursu importa atsākšanu.