Medvedevs kārtējo reizi izgāž žulti uz Kallasu un dod mājienu, ka Igaunija "ir Krievijas daļa"
Dmitrijs Medvedevs, kuru kādreiz uzskatīja par liberāli, kļuvis par kara kurinātāju un bieži izgāž žulti uz visiem oponentiem.
Savā ierakstā soctīklā "X" Krievijas eksprezidents Dmitrijs Medvedevs lietoja aizskarošu valodu pret Eiropas Savienības ārpolitikas vadītāju Kaju Kallasu.

Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks atbildēja uz Kallasas paziņojumu, ka Krievija pretendē uz teritorijām, kas tai nekad nav piederējušas. Atbildot uz to, bijušais Krievijas prezidents apgalvoja, ka Donbass it kā ir "krievu", kā arī apgalvoja, ka Igaunija iepriekš ir bijusi Krievijas daļa.

"Laboratorijas žurka Kallasa, kuras sejā nav ne mazākās intelekta pazīmes, atkal iebāza kāju, sakot, ka Krievija "pieprasa kaut ko tādu, kas nekad nav tai piederējis". Donbass! Kas piederēja Krievijai un nevienam citam. Žēl būt tik stulbai 50 gadu vecumā. Patiesībā arī Igaunija (šausmas!) bija daļa no Krievijas," rakstīja Krievijas eksprezidents Dmitrijs Medvedevs.

Jāatgādina, ka šis personāžs no 2008. līdz 2012. gadam bija Krievijas prezidents, kamēr Vladimirs Putins ar šo “rokādi” apgāja Krievijas konstitūcijas aizliegumu vienam un tam pašam cilvēkam ieņemt prezidenta amatu vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas. Visā Medvedeva prezidentūras laikā Putins bija premjerministrs, bet 2012. gadā atgriezās Kremlī. 2020. gada “tautas nobalsošanā” viņš grozīja konstitūciju, tādējādi savus iepriekšējos termiņus padarot par nebijušiem, lai varētu palikt amatā vismaz līdz 2036. gadam, kamēr Medvedevs līdz 2020. gada janvārim pabija premjerministra amatā, bet pēc tam tika iecelts par Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieku. Kopš 2021. gada, kad Krievija sāka masveidā koncentrēt armiju pie Ukrainas robežas pirms 2022. gada 24. februāra invāzijas, Medvedevs pārvērtās par asinskārāko politiķi Krievijas vadībā, savā “Telegram” kanālā pastāvīgi pretīgiem vārdiem lamājot ne tikai Ukrainas vadību, bet arī daudzu citu rietumvalstu vadītājus, kā arī prasot viņus nogalināt.

