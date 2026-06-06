"Pēc pārbūves ir pilnībā mainījis jēgu!" Sākta parakstu vākšana Uzvaras parka pārdēvēšanai
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, lai Uzvaras parku Rīgā pārdēvētu citā nosaukumā.
Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Jolanta Stricka. Viņa atzīmē, ka Uzvaras parks pēc pārbūves ir pilnībā mainījis jēgu un auditoriju, tāpēc arī nosaukumam vajadzētu atspoguļot pārmaiņas.
"Šeit pulcējas bērni, ģimenes, sportot gribētāji, notiek muzikāli pasākumi, tiek svinēti saulgrieži, tāpēc nosaukums "Saules parks" lieliski piestāvētu atjaunotajam parkam," uzskata Stricka.
Viņas ieskatā Rīgas vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu komisijai jāizsver jaunpiedāvātā nosaukuma atbilstība tagadnei - kādiem mērķiem tiek lietots parks šobrīd un cik jēgpilni ir saglabāt esošo nosaukumu.
Kā ziņots, Uzvaras parks savu nosaukumu ieguva 1923. gadā - par godu uzvarai pār Bermonta karaspēku, atbrīvojot Rīgu.
Tomēr vēlāk Uzvaras parks tika sasaistīts ar padomju laika piemiņas politiku. 1985. gadā tajā tika uzstādīts piemineklis Padomju armijas karavīriem - memoriāls ansamblis ar 79 metrus augstu obelisku, kas simbolizēja piecus Otrā pasaules kara gadus un uzvaras salūtu.
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Ilgus gadus 9. maijā pie pieminekļa pulcējās tūkstošiem cilvēku, atzīmējot tā dēvēto Uzvaras dienu. Vienlaikus Latvijā un citviet Austrumeiropā šis datums tiek saistīts arī ar padomju okupāciju, un sabiedrībā pastāvējušas atšķirīgas attieksmes pret šo vietu un tās nozīmi.
Diskusijas par pieminekļa nākotni īpaši pastiprinājās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. 2022. gadā Saeima pieņēma lēmumu par padomju režīmu slavinošu objektu demontāžu, un tā paša gada augustā Uzvaras parkā esošais piemineklis tika nojaukts. Pēc pieminekļa demontāžas tika sākta parka labiekārtošana un teritorijas attīstība, mainot tā funkciju un nozīmi pilsētvidē.
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