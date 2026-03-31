Kallasa apmeklē Bučas slaktiņa piemiņas vietu, paziņo par ES piešķirtajiem vēl 80 miljoniem eiro Ukrainai no Krievijas iesaldēto aktīvu peļņas
Eiropas Savienības (ES) augstākā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa vizītē Kijivā paziņoja, ka ES piešķīrusi Ukrainai papildu 80 miljonus eiro no peļņas, kas gūta no iesaldētajiem Krievijas aktīviem. Kallasa ar šādu paziņojumu nāca klajā kopīgā preses konferencē ar Ukrainas ārlietu ministru Andriju Sibihu.
Pēc Bučas pilsētas atbrīvošanas no Krievijas karaspēka uz ielām atklājas okupantu kara noziegumi [Brīdinām - nepatīkami skati!]
No Krievijas spēkiem atbrīvotās Kijivas apgabala Bučas pilsētas ielās visur guļ līķi, cilvēki nogalināti ar šāvienu pakausī, lai gan daudzi ...
Jau ziņots, ka otrdien Kijivā notika neformālā Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksme, kurā piedalījās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un valsts augstākās amatpersonas. ES ārlietu ministri piedalījās atceres pasākumā Bučā, pieminot četrus gadus kopš Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem pilsētā, un publiskoja kopīgu paziņojumu.
Ungārija turpina bloķēt 90 miljardu eiro Eiropas Savienības aizdevuma pārskaitīšanu Kijivai, kamēr Kijiva neatjaunos cauruļvada "Družba" darbību. Ungārija arī atsakās apstiprināt bloka 20. sankciju paketi pret Kremli. Kallasa atzina, ka nav panākts izrāviens ne aizdevuma, ne sankciju jautājumā, taču pauda cerību, ka līdz nākamajam Eiropas līderu samitam tiks panākts risinājums. Neoficiāla līderu sanāksme notiks Kiprā aprīļa beigās, bet samits Briselē jūnijā.
Kallasa brīdināja, ka ir svarīgi nepieļaut uzmanības novēršanu no Ukrainas, ņemot vērā situācijas saasināšanos Tuvajos Austrumos un globālo enerģētikas šoku, ko izraisīja ASV un Izraēlas triecieni Irānai.