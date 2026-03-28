Kallasa un Rubio iesaistījušies asā vārdu apmaiņā par karu Ukrainā
Piektdien notikušajā G7 ministru sanāksmē Eiropas Savienības (ES) pārstāvei ārpolitikas un drošības jautājumos Kajai Kallasai un ASV valsts sekretāram Marko Rubio bijusi asa vārdu apmaiņa par karu Ukrainā un ASV attieksmi pret Krieviju, vēsta izdevums "Axios", atsaucoties uz avotiem, kas piedalījās sanāksmē.
Apspriežot situāciju Ukrainā, Kallasa kritizēja ASV par to, ka tās nepastiprina spiedienu uz Maskavu. Viņa arī atgādināja, ka Rubio pirms gada tajā pašā forumā sacīja, ka gadījumā, ja Krievija kavēs ASV centienus izbeigt karu, ASV pietrūks pacietības un tā spers papildu soļus pret Kremli.
"Ir pagājis gads, bet Krievija nav pavirzījusies uz priekšu. Kad jūsu pacietība beigsies?" jautāja Kallasa.
Kā ziņo avoti, Rubio bija redzami aizkaitināts un reaģēja ārkārtīgi asi.
"Mēs darām visu iespējamo, lai izbeigtu karu. Ja jūs domājat, ka varat to izdarīt labāk, lūdzu. Mēs paiesim malā," viņš sacīja, paaugstinot balsi.
Viņš arī piebilda, ka ASV cenšas vest sarunas ar abām pusēm, bet palīdz tikai vienai pusei - Ukrainai - ar ieročiem un izlūkošanas datiem.
Kā ziņo avoti, pēc šīs asās vārdu apmaiņas vairāki zālē esošie Eiropas ministri iejaucās, sakot, ka viņi joprojām vēlas, lai ASV turpina diplomātiskos centienus izbeigt karu.
ASV Valsts departaments šo incidentu nosauca par atklātu viedokļu apmaiņu. Savukārt sarunā ar žurnālistiem pēc G7 sanāksmes Rubio noliedza jebkādas spriedzes esamību.
"Šajās sanāksmēs bieži vien tiek pausta pateicība Amerikai par mūsu lomu un pateicību par starpnieka lomu, ko mēs esam centušies spēlēt šajā karā starp Krieviju un Ukrainu," sacīja Rubio. "Neviens tur nekliedz, nepaaugstina balsi un nesaka neko negatīvu."