Putins pirms militārās parādes Maskavā sācis kodolraķešu izmēģinājumus
Kodollādiņus nest spējīgu raķešu izmēģinājumi tiks veikti Kuras poligonā Kamčatkā, Krievijā, no 2026. gada 6. līdz 10. maijam.
Trešdien, 6. maijā, pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ierosinātā pamiera Krievijas karā pret Ukrainu, Kamčatkā sākās kodolieročus nest spējīgu raķešu izmēģinājumi.
Par to ziņo Krievijas mediji. Krievijas Aizsardzības ministrija brīdināja Kamčatkas iedzīvotājus, ka raķešu izmēģinājumi Kuras poligonā turpināsies no 6. līdz 10. maijam. Vietējiem iedzīvotājiem ieteikts turēties tālāk no poligona. Cilvēku un tehnikas pārvietošanās poligona tuvumā ir aizliegta.
Tur testējamie ieroči tiek turēti slepenībā. Kuras poligons atrodas aptuveni 500 kilometru attālumā no Petropavlovskas-Kamčatskas. Krievijas Aizsardzības ministrija tur veic dažādus militārus testus, tostarp praktizē raķešu trāpījumus mērķī. Laikā no 2023. līdz 2025. gadam Krievijas armija Kamčatkā izmēģināja mobilo un šahtā bāzēto starpkontinentālo ballistisko raķeti "Jars" un jūrā bāzēto starpkontinentālo ballistisko raķeti "Sineva".
Rietumu militārie eksperti uzskata, ka diktators Vladimirs Putins parasti testē kodolieročus nest spējīgas starpkontinentālās ballistiskās raķetes, kad vēlas iedvest bailes Rietumvalstīs un vājināt to atbalstu Ukrainai. Pēc testiem Krievijas Aizsardzības ministrija vienmēr pasludina, ka starpkontinentālās ballistiskās raķetes apmācības un kaujas palaišana bija veiksmīga.
Raķešu izmēģinājumi, kas spēj nest kodolieročus, sākās Kamčatkā dažas dienas pirms 9. maija militārās parādes Maskavā. Krievija arī slēdza gaisa telpu virs Kapustinjaras poligona Astrahaņas apgabalā līdz 8. maijam, kas varētu liecināt par gatavošanos palaist Ukrainas virzienā hiperskaņas raķetes "Orešņik". Pirms tam Krievijas Aizsardzības ministrija solīja uzbrukt Kijivas centram, ja Ukraina "traucēs militāro parādi Maskavā".
Jauns.lv jau vēstīja, ka Krievijas diktators Putins vienpusēji pasludināja pamieru uz 8. un 9. maiju.
Vienlaikus Krievija pārkāpa Zelenska ierosināto pamieru, kura termiņš sākās pusnaktī uz 6. maiju. Okupanti uzbruka Ukrainai, izmantojot 108 bezpilota lidaparātus un trīs raķetes. "Sākot ar šo brīdi, mēs rīkosimies spoguļveidīgi," piebilda Zelenskis.