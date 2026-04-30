ASV prezidents šokē pasauli: pēc tērzēšanas ar Putinu Tramps paziņo, ka Ukraina ir sakauta
Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam un ASV prezidentam Donaldam Trampam trešdien bija ilga telefonsaruna, kurā viņi apsprieda iespējamu pagaidu pamieru Ukrainā, paziņoja abu pušu pārstāvji.
Putins ir atvērts pamieram gaidāmo Otrā pasaules kara piemiņas pasākumu laikā, sacīja Kremļa ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs. Krievija 9. maijā tradicionāli svin uzvaru pār nacistisko Vāciju.
Ušakovs raksturoja pusotru stundu ilgo telefonsarunu kā atklātu un lietišķu, piebilstot, ka tā notika pēc Krievijas iniciatīvas.
"Mums bija ļoti laba saruna, es viņu esmu pazinis ilgu laiku," Tramps pateica Baltā nama Ovālajā kabinetā.
Atbildot uz jautājumu, vai vispirms vajadzētu beigties karam pret Irānu vai Krievijas karam Ukrainā, Tramps sacīja, ka viņš to nezina, bet izteica pieņēmumu, ka abiem kariem varētu būt "līdzīgs" laika grafiks.
"Es domāju, ka Ukraina militārā ziņā ir sakauta," piebilda Tramps.
Viņš arī pauda uzskatu, ka Putins jau kādu laiku bijis gatavs panākt vienošanos.
"Es domāju, ka viņš jau kādu laiku bija gatavs vienoties. Es domāju, ka daži cilvēki viņam apgrūtināja vienošanos," sacīja Tramps.
Tramps vairākkārt ir mainījis savu nostāju par karu Ukrainā, bet atkārtoti izpelnījies kritiku par Krievijai simpatizējošu nostāju.
Kremlis paziņoja, ka Putins šajā telefonsarunā ieskicēja savu viedokli par situāciju frontē un apsūdzēja Kijivu par uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, kā arī atkārtoti apliecināja Krievijas kara mērķus, tomēr viņš dotu priekšroku šo mērķu sasniegšanai sarunu ceļā.
Ukraina savas aizsardzības kampaņas ietvaros arvien biežāk uzbrūk Krievijas naftas rūpniecībai, kas ir svarīgs Krievijas kara finansējuma avots. Savukārt Krievijas uzbrukumos Ukrainai tiek nogalināti civiliedzīvotāji un tiek sagrautas mājas un kritiski svarīgā infrastruktūra.
Pērn Otrā pasaules kara piemiņas pasākumu laikā tika ievērots trīs dienu pamiers. Pērn un šogad pareizticīgo Lieldienās Putins vienpusēji izsludināja pamieru uz pusotru dienu.