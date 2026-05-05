Maskava no frontes atsauc kaujas gatavībā esošus karavīrus, partizāni skaidro iemeslu
Okupantu vienībās Konsjtantiņivkas virzienā notiek dīvainas rotācijas. Tur no savām pozīcijām tiek atvilkti apmācīti karavīri.
9. maija priekšvakarā Krievijas pavēlniecība no Ukrainas frontes līnijām atsauc dažas kaujas gatavībā esošas vienības. Iemesls tam ir to dalība parādes sagatavošanā Maskavā, ziņo partizānu kustība "Atesh".
Viņi norāda, ka Konsjtantiņivkas sektorā 4. atsevišķās mehanizētās brigādes un 103. motorizētā strēlnieku pulka karavīri tiek pārdislocēti uz aizmuguri parādes mēģinājumiem. Tā rezultātā pozīcijās paliek mazāk apmācīti un dažreiz pat ievainoti Krievijas bruņoto spēku karavīri, kas okupantiem ievērojami sarežģī situāciju frontē.
Uz šī fona ir novērota Krievijas taktikas maiņa. Okupanti cenšas kompensēt apmācīta personāla trūkumu, masveidā vervējot neapmācītus karavīrus. "Atesh" norāda, ka tas noved pie palielinātiem zaudējumiem un kaujas efektivitātes samazināšanās. Organizācijas analīzē norādīts, ka daudzas Krievijas militārpersonas ir neizpratnē par šādiem lēmumiem. Viņi norāda uz izrāžu pasākumu prioritāti salīdzinājumā ar faktisko situāciju frontē.
