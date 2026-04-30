"Doktora Ļaunuma" kostīmā Medvedevs informē skolniekus par kodolapokalipsi un mūžīgo cīņu pret Rietumiem
Bijušais Krievijas prezidents un pašreizējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, kuru savulaik uzskatīja par liberāli, bet kurš pēdējo gadu laikā pārvērties par “kaujas vanagu”, uzstājies pasākumā “Zināšanas. Pirmie” — ikgadējā jauniešu smadzeņu skalošanas pasākumā, ko Krievijā dēvē par “izglītošanas maratonu”. Šoreiz viņš nolēma topošai nākotnes lielgabalgaļai palielīties ar iedzīvotāju aktīvo pieteikšanos slepkavošanai Ukrainā, kā arī painformēt par iespējamo kodolapokalipsi un mūžīgo cīņu pret Rietumiem.
Медведев заявил, что Россия не собирается нападать на Европу— Вот Так (@vottak_tv) April 30, 2026
Человек, угрожающий западному миру ядерным ударом, удивился обеспокоенности в ЕС. Своими мыслями он поделился на встрече со школьниками.
«Я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра. Это говорится каждый день:… pic.twitter.com/K7PgSq50Vz
Kā parasti, tērpies "Austin Powers" filmu sērijas galvenajam ļaunajam varonim "Doktoram Ļaunumam" līdzīgā kostīmā, un ķēmojoties līdzi Kremļa galvenā propagandista Vladimira Solovjova stilam, šis odiozais eksprezidents jauniešiem palielījās, ka pērn 450 tūkstoši Krievijas pilsoņu noslēdza līgumus ar Krievijas Aizsardzības ministriju, lai par samaksu dotos slepkavot Ukrainā, bet šogad to skaits sasniedzis jau 127 tūkstošus.
Protams, pie visa esot vainīga Eiropa un Ukraina, tādēļ Medvedevs nākotnes lielgabalgaļai uzsvēra, ka Krievijas konflikts ar Rietumiem ir “eksistenciāls”, pati Krievijas pastāvēšana ir atkarīga no kara rezultāta. Tā kā eiropieši ne visai vēlas piekrist “miermīlīgās” Krievijas “dāsnajiem” priekšlikumiem, tad atliek karot mūžīgi. “Mūsu konfliktam ar Rietumu pasauli šodien ir eksistenciāls raksturs, tas ir jautājums par izdzīvošanu. Un diemžēl man šobrīd nav nekādu ilūziju par to, kas notiks tālāk,” jaunatni pabiedēja Medvedevs.
Tā kā nevis Krievija uzbrūk saviem kaimiņiem, Medvedevaprāt, bet tieši kaimiņi to vien domā, ka uzbrukt Krievijai, tās jaunatnes prāti jāsagatavo neizbēgamajam karam. “Jūs saprotat, kurp ved šis ceļš, lai cik tas skumji neskanētu,” liekulīgi pavēstīja Medvedevs. “Ja katru dienu teikt, ka karš ir neizbēgams, tad tas sāksies. Iemeslu un cēloņu var būt pietiekami daudz.”
Kā jau Krievijas diktators Vladimirs Putins savulaik teica, ka “mēs nokļūsim paradīzē, bet viņi vienkārši nosprāgs”, Medvedevs nolēma pastāstīt jauniešiem, ka kodolapokalipse ir reāla. “Diemžēl tā ir reāli iespējama. Tas, kurš to neapjēdz, ir fantazētājs vai muļķītis.”
Lai jaunieši to vēl labāk saprastu, Medvedevs palielījās, ka Krievijai ir superīgi ieroči, kādu nav pretiniekiem, taču sīkāk neko nestāstīja. “Mums ir viss, kas ir viņiem, bet viņiem nav tā, kas ir mums,” viņš priecīgi stāstīja.
Jaun.lv jau vēstīja, ka pagājušajā gadā Medvedevs šajā pasākumā uzstājās ar skolniekiem un studentiem paredzētu lekciju “Mūsu bīstamā pasaule: kurš ir vainīgs un ko darīt?”, kur pēc pilnas programmas izpaudās kā ne visai psihiski vesels cilvēks. Toreiz Medvedeva uzstāšanos uz lielā ekrāna pavadīja prezentācija, kas sastāvēja no atlasītiem citātiem, kas atrodami viņa publikācijās “Telegram” kanālā, kā arī citiem ķengājošiem mēmiem. Kā zināms, Medvedevs aktīvi mēdz rakstīt sociālajos tīklos, taču tieši savā “Telegram” kontā viņš izpaužas pilnīgi bez jebkādām bremzēm, rupji lamājot sev netīkamos politiķus un valstu līderus, kā arī aicinot viņus nogalināt.