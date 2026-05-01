Viņus zaudēt nebūs žēl: lielo zaudējumu dēļ Krievija armijā veic ārkārtējus pasākumus
Krievijas armijas personāla trūkums ir sasniedzis kritisko punktu. Agresorvalsts ir sākusi veidot atsevišķus bataljonus no cilvēkiem ar smagām infekciju slimībām. Reklāma tika ievietot lielākajos Z kanālos.
Problēmas ar vervēšanu un pieaugošie zaudējumi Krievijas armijā piespiež Kremli ķerties pie galējiem līdzekļiem. Z kanālos parādījās reklāma, kurā cilvēki ar C hepatītu un sifilisu — diagnozēm, kas iepriekš automātiski liedza militāro dienestu — tika vervēti "specializētajiem bataljoniem".
"Ja jums ir C hepatīts vai sifiliss, bet vēlaties pievienoties rindām, mēs esam atvērti," teikts reklāmā.
Tas ir tiešs rādītājs tam, cik dziļa ir kļuvusi kadru krīze Krievijas armijā. Reklāmas veidotāji sola jauniesauktajiem "ārstēšanu ar modernām zālēm" un "nekādas otršķirīgas ārstēšanas". Viņi saka, ka slimajiem būs tādi paši uzdevumi, tādi paši ieroči un tāda pati alga kā visiem pārējiem. Reklāma tika ievietota lielākajos Z kanālos ar desmitiem tūkstošu abonentu.
Kas ir šīs slimības?
C hepatīts ir vīrusu infekcija, kas ietekmē aknas. Tā tiek pārnesta caur asinīm: koplietotas šļirces, nesterilizēti medicīnas instrumenti un retāk dzimumakta ceļā. Bez ārstēšanas 15–30% inficēto 20 gadu laikā attīstās aknu ciroze, un dažiem no viņiem attīstās aknu vēzis. Kara apstākļos ārstēšana ir praktiski neiespējama. Frontē cilvēks ar C hepatītu ir potenciāls infekcijas avots ikvienam, ar kuru viņš nonāk saskarē caur asinīm (brūces, koplietots medicīniskais aprīkojums).
Sifiliss ir bakteriāla infekcija (Treponema pallidum), kas galvenokārt tiek pārnesta seksuāli, bet arī ar asinīm. Bez ārstēšanas tā progresē četrās stadijās: no nesāpīgas čūlas līdz smagiem nervu sistēmas, sirds, smadzeņu un kaulu bojājumiem 10–20 gadu laikā. Terciārajā stadijā tā izraisa paralīzi, aklumu un demenci. Karā sifiliss strauji izplatās seksuāla kontakta, koplietotu priekšmetu un brūču ceļā.
Kāpēc Krievijai ir vajadzīgs?
Krievijas armija zaudē karavīrus ātrāk, nekā spēj tos savervēt. Kad trūkst veselu vīru, durvis tiek atvērtas tiem, kas iepriekš bez ierunām tika atraidīti. Komandieriem ir vieglāk šādus vīrus noturēt vienuviet un iemest vissarežģītākajās misijās. "Viņus zaudēt nav žēl," saka eksperti.