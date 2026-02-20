Kremlis liek pamatus piespiedu mobilizēšanai, jo tā līdzšinējā vervēšanas sistēma sāk brukt
Jauns Krievijas Valsts domes likumprojekts, kas tika pieņemts 18. februārī, paredzētu kriminālatbildību par rezervistu iesaukšanas kritiku, savukārt "Bloomberg" ziņo, ka Krievija 2026. gada janvārī zaudēja par 9000 karavīriem vairāk nekā spēja aizstāt, un šī ir pirmā reize, kad rekrutēšana ir ievērojami atpalikusi no zaudējumiem.
Krievijai sāk pietrūkt gribētāju, kas par naudu gatavi doties "denacificēt" Ukrainu. Tā veido juridisko pamatu rezervistu piespiedu iesaukšanai, vienlaikus apspiežot iespējamo opozīciju ar jauniem tiesību aktiem un "Telegram" ierobežojumiem. ASV Kara pētījumu institūts (ISW) 18. februārī novērtēja, ka Maskava rīkojas no vājuma pozīcijas, jo tās dārgā brīvprātīgo rekrutēšanas sistēma tuvojas sabrukumam.
Maskavas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā tuvojoties ceturtā gada beigām, Krievijas spēki turpina sauszemes uzbrukumus frontes līnijā, ciešot lielus zaudējumus. Ukraina ziņo, ka pēdējos mēnešos Krievijas zaudējumu līmenis vispirms sasniedza tās rekrutēšanas līmeni un pēc tam to pārsniedza, kā rezultātā janvārī bija novērojama 8600 karavīru atšķirība.
Dome kriminalizē mobilizēšanas kritiku
Krievijas Valsts dome 18. februārī pirmajā lasījumā pieņēma likumprojektu, kas pastiprinātu pasākumus pret "vēsturiskās patiesības sagrozīšanu" un "izvairīšanos no pienākuma aizstāvēt Tēvzemi". ISW vērtē, ka likumprojekta mērķis, visticamāk, ir dot Maskavai juridisku pamatu saukt pie atbildības krievus, kuri kritizē piespiedu iesaukšanu rezervē.
Domes Drošības un korupcijas apkarošanas komitejas priekšsēdētāja vietnieks Anatolijs Vibornijs paziņoja, ka likumprojekta galvenais mērķis ir veidot Krievijas sabiedrības apziņu, lai tā uzskatītu izvairīšanos no dienesta par "sociāli nepieņemamu".
Kremlis pēdējās dienās ir arī ierobežojis "Telegram". Šo soli ISW saista ar kontroles nostiprināšanu pār informācijas telpu un valdības vai kara centienu kritikas ierobežošanu.
Kluss juridisks sagatavošanās gads
ISW norāda, ka pamats tiek veidots vismaz kopš 2025. gada oktobra. 2025. gada oktobrī Krievijas Ministru kabinets apstiprināja likumprojektu, kas ļauj izvietot aktīvos rezervistus ekspedīcijas operācijās ārpus Krievijas bez oficiālas mobilizācijas izziņošanas vai karastāvokļa izsludināšanas.
2025. gada 4. novembrī Putins parakstīja dekrētu, kas atļauj veikt iesaukšanu visu gadu, nevis tradicionālo divu gadu ciklu. 2025. gada 8. decembrī viņš parakstīja vēl vienu dekrētu, kas pilnvaro nenoteiktu skaitu neaktīvo rezervistu obligātu iesaukšanu "militārajām sapulcēm" Bruņotajos spēkos, Nacionālajā gvardē (Rosgvardija), FDD, Ārkārtas situāciju ministrijā un citās drošības iestādēs 2026. gadā. Divi no dekrēta četriem punktiem tika klasificēti.
ISW lēš, ka Putins īsteno ierobežotu, pakāpenisku iesaukšanu, nevis 2022. gada septembra daļējās mobilizācijas atkārtošanu vai pilnīgu vispārējo mobilizāciju. Mērķis ir saglabāt pašreizējo spēku grupējumu un zaudējumu rādītājus, nevis pārpludināt fronti ar jauniem karavīriem.
Vervēšana vairs nespēj sekot līdzi zaudējumiem
ISW norāda, ka Krievijas vervēšanas temps lielākajā kara daļā ir tik tikko sasniedzis tās ikmēneša zaudējumu līmeni, taču šis līdzsvars sāk mainīties. "Bloomberg" 11. februārī, atsaucoties uz Rietumu amatpersonām, ziņoja, ka Krievija kaujas laukā cieta aptuveni par 9000 vairāk kritušo nekā 2026. gada janvārī spēja aizvietot. Tas viss pēc gadiem ilgas vervēšanas, kas aptuveni atbilst aizvietošanas līmenim.
Zaudējumu aizvietošana ir Putina uzvaras teorijas pamatā, kas ir atkarīga no Krievijas armijas virzības uz priekšu pietiekami ilgi, lai Ukrainas aizsardzība un Rietumu atbalsts izsīktu, norāda ISW.
Mobilizācijas sekas un Kremļa dilemma
2022. gada septembra daļējā mobilizācija, kuras laikā tika iesaukti 300 000 rezervistu, izraisīja iekšpolitiski negatīvu reakciju un aptuveni 700 000 līdz 900 000 krievu devās uz ārzemēm, kas joprojām ierobežo Kremli. Vladimirs Putins ir izvairījies no atkārtotas iesaukšanas, neskatoties uz prasībām rotēt 2022. gada rudenī mobilizēto karaspēku, no kura aptuveni 78 000, kā ziņots, 2025. gada maijā joprojām karoja.
Tikmēr akūts darbaspēka trūkums un prognozētā vajadzība pēc 2,4 miljoniem papildu darbinieku līdz 2030. gadam liek Maskavai saskarties ar krasu kompromisu, jo mobilizācijas paplašināšana riskē graut gan civilo ekonomiku, gan aizsardzības ražošanu, norāda ISW.