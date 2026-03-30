Krievijā problēmas ar militāro vervēšanu: Kremlis varētu ķerties pie piespiedu mobilizācijas
Krievijā kritizē vervēšanas kampaņas neefektivitāti Krievijas bezpilota sistēmu spēkiem, novērojamas pazīmes, ka Kremlis varētu ķerties pie rezervju piespiedu mobilizācijas, lai segtu zaudējumus karā pret Ukrainu.
Par to ziņo ASV Kara pētījumu institūts (ISW).
Analītiķi ņēma vērā Krievijas kara korespondenta 29. marta paziņojumu, kurā viņš teica, ka bezpilota sistēmu spēku vervēšanas kampaņa faktiski ir nonākusi strupceļā. Viņš apgalvoja, ka vervētāji piedāvā standarta militāros līgumus, radot potenciālajiem rekrūšiem bailes no pārcelšanas uz kājnieku triecienvienībām.
Viņš norādīja, ka bezpilota sistēmu speciālisti nedrīkst tikt izmantoti triecienvienībās, un kritizēja Krievijas Aizsardzības ministrijas nespēju izveidot modernas un efektīvas bezpilotu sistēmu spēku vienības.
Vēl viens Krievijas militārais blogeris atbalstīja šo nostāju, norādot, ka Krievijas militārā vadība izvairās ieviest inovācijas, kuras tā nesaprot.
Analītiķi atgādina, ka Krievijas Aizsardzības ministrija uzsāka bezpilotu sistēmu spēku vervēšanas kampaņu 2026. gada janvārī, cita starpā mērķējot uz studentiem.
Tajā pašā laikā opozīcijas avoti iepriekš ziņoja, ka ierosinātajos līgumos nebija ietvertas garantijas, kas neļautu rekrūšiem tikt pārceltiem uz citām vienībām.
Ziņojumā arī norādīts, ka iepriekšējais brīvprātīgo vervēšanas mehānisms zaudēja savu efektivitāti 2025. gada beigās augsto vienreizējo maksājumu dēļ. Līdz 2026. gada janvārim vervēšanas līmenis pirmo reizi kopš 2022. gada jau bija nokrities zem zaudējumu līmeņa.
"Blogera sūdzības 29. martā liecina, ka Krievijas Aizsardzības ministrijas mēģinājumi atjaunot savu brīvprātīgo vervēšanas kampaņu, pat bezpilota sistēmu spēkiem, nesniedz vēlamos rezultātus," teikts ziņojumā.
ISW turpina vērtēt, ka Kremlis nākotnē gatavojas ierobežotai, pakāpeniskai un piespiedu rezervistu iesaukšanai, kuras mērķis, visticamāk, būs ļaut Krievijas spēkiem turpināt ciest lielus zaudējumus Ukrainā, nevis palielināt Krievijas armijas lielumu.
Mobilizācija Krievijā
Bijušais Krievijas prezidents un pašreizējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs nesen paziņoja, ka Krievijā "nav nepieciešams" jauns mobilizācijas vilnis.
Vienlaikus Krievijas Aizsardzības ministrija kopš 2025. gada beigām aktīvi cenšas vervēt studentus dienestam bezpilota sistēmu vienībās. Viņiem tiek solīti ievērojami maksājumi un "īpaši līgumi", kas ilgst vismaz vienu gadu.
Tomēr, saskaņā ar pieejamo informāciju, praksē militārā dienesta atstāšana, visticamāk, nebūs iespējama līdz pat kara beigām.
Krievijas varas iestādes paziņoja par tā saukto "daļējo mobilizāciju" 2022. gada septembrī. Tieši pirms tam Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs apgalvoja, ka mobilizācija Krievijā netiek apspriesta.