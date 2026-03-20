"Plaša mēroga mobilizācija Krievijā ir bezjēdzīga!" Bijušais Doneckas separātistu komandieris komentējis karu Ukrainā
Bijušais pašpasludinātās Doneckas tautas republikas līderis, separātistu bataljona "Vostok" komandieris Aleksandrs Hodakovskis paziņoja, ka plaša mēroga mobilizācija Krievijā ir bezjēdzīga — tā tikai nāktu par labu Ukrainai.
Krievijas plašsaziņas līdzekļos tiek apspriests jauns mobilizācijas vilnis Krievijas bruņotajos spēkos, taču bez mazākā optimisma. Bijušais tā dēvētās "DTR" komandieris un populārais Z blogeris Aleksandrs Hodakovskis paziņoja, ka pat šādi radikāli pasākumi būs neefektīvi un, gluži pretēji, dramatiski palielinās zaudējumus.
Uzmanību viņa teiktajam pievērsa ukraiņu žurnālists Deniss Kazanskis. Pēc Hodakovska teiktā, mūsdienu kara kontekstā masveida uzbrukumi faktiski ir zaudējuši savu efektivitāti. Viņš norādīja, ka atklātā reljefā karaspēks kļūst par vieglu mērķi, un jebkuru virzību sarežģī to augstā ievainojamība pret droniem un citiem precīzi vadāmiem ieročiem.
Hodakovskis uzsvēra, ka pēc mobilizācijas zaudējumi varētu palielināties vairākkārt - pat astoņas reizes.
Turklāt, viņš teica, ka ievērojama daļa mobilizēto iepriekšminēto iemeslu dēļ pat nespēs sasniegt frontes līnijas. Viņš arī runāja par klasisko militāro pieeju nenozīmīgumu, kas vairs nav efektīvas, ņemot vērā plaši izplatīto gaisa izlūkošanas un uzbrukuma dronu izmantošanu. Tomēr daļa Krievijas pavēlniecības turpina vadīt karaspēku, izmantojot novecojušas metodes.