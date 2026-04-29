"Jūs starojat kā topošā atraitne": Melānijai Trampa kritusi soctīklotāju nežēlastībā
ASV pirmā lēdija Melānija Trampa pieprasījusi amerikāņu sarunu šova vadītāja Džimija Kimela atlaišanu pēc tam, kad tikai dažas dienas pirms notikušās apšaudes Baltā nama korespondentu vakariņām, komiķis savā šovā nosauca viņu par "topošo atraitni". Tomēr šie aicinājumi interneta vidē izraisījuši bumeranga efektu, sabiedrībai vēršoties pret pašu pirmo lēdiju un apsūdzot viņu liekulībā, vēsta ārvalstu mediji.
Skandāla pamatā ir joks, kas pagājušajā ceturtdienā, 23. aprīlī, izskanēja raidījumā "Jimmy Kimmel Live!". Tas notika tikai pāris dienas pirms 25.aprīlī Vašingtonas viesnīcā "Hilton" notikušās apšaudes, kad kāds vīrietis atklāja uguni, raidot vairākus šāvienus, līdz viņu aizturēja policija. Kimels savā šovā izspēlēja parodiju par gaidāmajām Baltā nama korespondentu vakariņām. Savā monologā Kimels sacīja: "Mūsu pirmā lēdija Melānija šodien ir šeit. Paskatieties uz Melāniju, tāda skaistule. Trampas kundze, jūs starojat kā topošā atraitne."
Reaģējot uz to, ASV prezidents Donalds Tramps platformā "Truth Social" paziņoja, ka mediju kompānijām "Disney" un "ABC" komiķis nekavējoties jāatlaiž. Šī nav pirmā reize, kad Tramps izsaka šādu prasību – Kimela raidījums pagājušajā gadā uz laiku tika noņemts no "ABC" ētera pēc Čārlija Kērka slepkavības un kārtējiem Trampa aicinājumiem atlaist šova vadītāju.
Arī Melānija Trampa platformā "X" pauda sašutumu, uzsverot, ka tādam cilvēkam kā Kimelam nedrīkst ļaut "katru vakaru ienākt mūsu mājās un sēt naidu". "Viņa monologs par manu ģimeni nav nekāds joks – šie vārdi tikai vēl vairāk sašķeļ un saindē Amerikas politisko vidi. Cik ilgi vēl "ABC" vadība pievērsīs acis uz Kimela nepieņemamo rīcību, kas nodara kaitējumu mūsu sabiedrībai?" rakstīja pirmā lēdija.
Tikmēr Kimels no saviem vārdiem neatkāpjas un joku aizstāv, dēvējot to par "nevainīgu dzēlību" saistībā ar pāra vecuma starpību, kā arī "to neizmērojamo prieku, kas vienmēr lasāms viņas sejā, kad abi ir kopā". “Tas bija ļoti maigs joks par to, ka viņam ir gandrīz 80, bet viņa ir jaunāka par mani," šova vadītājs uzsvēra, piebilstot, ka viņa vārdi nekādā gadījumā nav tulkojami kā aicinājums uz vardarbību, un atgādināja, ka pats gadiem ilgi publiski iestājies pret ieroču izmantošanu.
"Saprotu, ka pirmajai lēdijai šī bija smaga nedēļas nogale. Godīgi sakot, viņu mājās, visticamāk, katra nedēļas nogale ir diezgan saspringta," ironizēja Kimels, vienlaikus piekrītot, ka sabiedrībai ir jānoraida naida runa un aicinājumi uz vardarbību.
"Tomēr, manuprāt, lielisks sākumpunkts, lai nedaudz to piebremzētu, ir aprunāties par to ar jūsu pašu vīru. Donalds Tramps var teikt visu, ko vēlas, tāpat kā jūs un es. Jo saskaņā ar ASV Konstitūcijas Pirmo labojumu mums, amerikāņiem, ir tiesības uz vārda brīvību."
Šī notikumu attīstība ir izraisījusi plašu rezonansi internetā, kur pati Melānija Trampa nonākusi uzmanības centrā kā spilgts piemērs tam, kā publiskā reakcija var pavērsties pret pašu kritizētāju. Sociālo tīklu lietotāji apsūdz pirmo lēdiju liekulībā, norādot, ka tieši viņas vīra agresīvā retorika pastāvīgi šķeļ valsti un ir atbildīga par "Amerikas politisko slimību".
"Tas, starp citu, ir jūsu vīrs," atgādināja kāds sociālo tīklu lietotājs, publicējot ekrānuzņēmumu, kurā Tramps līksmo par bijušā FIB direktora Roberta Millera nāvi. "Vai pazīstat šo vīrieti?" sarkastiski vaicāja cits, pievienojot attēlu, kurā Tramps pārpublicējis aicinājumu pakārt demokrātus.
President Donald J. Trump Calls on Disney and ABC to Fire Jimmy Kimmel Following His Despicable Call to Violence. pic.twitter.com/W4oxxgBZxv— The White House (@WhiteHouse) April 27, 2026
Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026
