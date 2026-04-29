Ilgvars Otaņķis. (foto: www.livani.lv)
Šodien 15:48
Līvānu novada pašvaldība dalās ar sēru vēsti
24. aprīlī mūžībā devies Ilgvars Otaņķis - ilggadējs Līvānu novada pašvaldības autobusa šoferis, uzticams darba biedrs un cilvēks, kuru daudzi pazina un cienīja viņa sirsnības, atbildības un labestības dēļ, informē pašvaldība.
Ilgvars Līvānu novada pašvaldība nostrādāja no 2007. līdz 2022.gadam, godprātīgi veicot savu darbu, vienmēr būdams apzinīgs, izpalīdzīgs un atsaucīgs kolēģis.
Daudzi Ilgvaru atcerēsies kā prasmīgu un uzticamu šoferi, kurš ar lielu atbildību un rūpēm pavadījis neskaitāmus braucienus pa visu Latviju - viņš vedis skolēnus ekskursijās, sportistus uz sacensībām un pašdarbības kolektīvus uz dažādiem pasākumiem, bieži vien kļūstot par daļu no šo braucienu īpašajām atmiņām.
Atvadīšanās no Ilgvara Otaņķa notika 29. aprīlī plkst.11.00 Līvānu pilsētas kapos.
Pašvaldība izsaka visdziļāko līdzjūtību Ilgvara tuviniekiem, draugiem un visiem, kuri viņu pazina.